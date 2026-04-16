大陸偶像教父猝逝！絲芭傳媒王子傑享年63歲…與鞠婧禕爆合約糾紛

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「偶像教父」絲芭傳媒創始人王子傑因突發心源性疾病猝逝上海，享年63歲。他生前創立了久遊網，並打造偶像女團SNH48，在陸娛發展出養成系女團的經營模式，影響娛樂圈深遠。同時該公司近期與女星鞠婧禕的合約糾紛仍在僵持中，引發外界關注。

▲大陸「偶像教父」絲芭傳媒創始人王子傑猝逝，享年63歲。（圖／翻攝自微博）

上海絲芭文化傳媒集團於今日（16）發布訃告，宣布公司創始人王子傑因突發心源性疾病，經搶救無效，於4月14日19時在上海逝世，享年63歲。而王子傑曾榮獲「中國遊戲產業最具影響力人物」及「上海市白玉蘭紀念獎」等多項榮譽。目前後事仍在處理中，公司董事長由胞妹王靖擔任並接管營運，強調經營不受影響。

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▲絲芭傳媒訃告。（圖／翻攝自微博）

鞠婧禕原本是絲芭傳媒旗下女團「SNH48」的成員，2025年12月雙方爆發合約爭議，公司向法院提起訴訟，聲稱鞠婧禕的合約原定至2033年8月結束。然而，鞠婧禕方面則堅持表示，雙方合約已於2024年6月正式終止，並指控絲芭傳媒涉嫌「偽造藝人簽名及授權」。

此外，另一位「SNH48」前成員曾艷芬也多次發文公開聲援鞠婧禕，並指控絲芭傳媒存在拖欠薪資、抽成過高等多項金錢糾紛。

鞠婧禕在3月時遭絲芭傳媒指控涉嫌偷稅漏稅，引發陸網高度關注。不過她發布律師聲明反擊絲芭傳媒誹謗。國家稅務總局上海市稅務局3月31日火速發布通報，表示經查沒有發現稅務問題。她與前東家的合約爭議目前尚未結束。