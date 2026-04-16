馬力歐出道16年始終如一！「每天騎車上班」堅持不買車　節儉打拼扛房貸

記者孟育民／台北報導

藝人馬力歐2024年砸下1500萬買下台北市文山區屋齡40年的老公寓，結束33年的租房生活，他多年來省吃儉用，靠著辛苦打拼還房貸，今（16日）出席中視「強檔電影院」宣傳短片拍攝時，也大方分享自己的生活哲學。他透露出道16年，受到軍人父親影響，個性務實低調，與老婆結婚時甚至連求婚儀式都省略，一切從簡，老婆平時生活也相當樸實，「全身上下沒有名牌」，化妝品甚至用夾鏈袋收納，夫妻倆對物質沒有過多追求。

不只如此，馬力歐在日常生活中也相當惜福，工作現場剩下的飲料、礦泉水一定會帶回家，就連未吃完的便當也不浪費，會帶回家「重新煮過、徹底殺菌」再食用。他直言：「浪漫不能填飽肚子，實際一點比較好。」

▲ 馬力歐宣傳中視《強檔電影院》。（圖／中視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬力歐一家甚至沒有買車，他透露曾和老婆討論是否因為第二個孩子出生要添購車輛，但老婆認為沒有必要，「坐計程車就好了，按一按車就來了，到目的地就下車，而且我們也不是每天出門。」

他也分享清明連假期間，一家人搭台鐵前往苗栗露營的經驗，先坐火車到苗栗車站，再轉搭計程車前往目的地，「我們都有方式可以抵達，只是可能慢一點、機動性沒那麼強，但還是可以到，而且也很開心。」他認為生活不一定要追求方便與奢華，「任何事情都有解決的方式。」也笑說老婆雖然會開車，但覺得開車太耗神，因此選擇更輕鬆的生活方式。

▲ 馬力歐生活務實，目前工作也相當穩定。（圖／中視提供）

馬力歐扛下一家重擔，希望能給家人最好的，他表示自己唯一的嗜好就是去菜市場買菜、看電影，而比較大的花費可能是買孩子的保險，坦言在孩子出生後，特別加強了醫療與意外險，一年保費高達十幾萬，「不知道能陪他們多久，至少要給他們足夠的保障。」