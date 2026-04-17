《Moto極速傳奇》把世界冠軍通通帶上大銀幕　Marc Márquez加入

▲《Moto極速傳奇》與MotoGP官方合作，直接拉到賽車場的賽道取景拍攝，打造前所未見的沉浸式速度體驗。（原創娛樂提供）



圖文／鏡週刊

賽車電影《Moto極速傳奇》（Ídolos），以全球MotoGP官方合作，深入世界最高殿堂的摩托車賽事，不只把鏡頭帶入了官方賽事現場，也把歷年來的冠軍車手通通一口氣打包帶上了大銀幕，被譽為「二輪版《F1電影》」！

以拍攝紀錄片聞名並榮獲過柏林影展銀熊獎、曾執導酷玩樂團（Coldplay）紀錄片的導演麥特懷特克勞斯（Mat Whitecross），此次跨足劇情長片，他延續其擅長的人物刻畫及對真實感的掌握，成功將賽道上的速度與壓力轉化為戲劇張力。他表示：「這不只是一部關於速度的電影，而是關於選擇。在人生的每一個彎道，我們都必須決定，是加速，還是煞車。」隨著全球賽車題材影視作品持續升溫，《Moto極速傳奇》被視為機車文化正式進軍主流電影市場的重要里程碑。無論是熱愛重機文化的車迷，或喜愛熱血成長故事的觀眾，都將在本片中感受到速度與情感交織的震撼體驗。

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隨著劇情發展，攝影機直接帶進西班牙、義大利等世界巡迴賽核心賽道實景拍攝，邀請多位現役頂尖車手親自參與演出與動作設計。從引擎聲浪、起跑瞬間到極限壓車過彎，每一個畫面皆以真實賽事規格呈現，幾乎將整個MotoGP賽場原封不動搬上大銀幕，打造前所未見的沉浸式速度體驗。

此外參與演出的陣容集結歷年的夢幻車手，包括2024年世界冠軍Jorge Martín、兩屆世界冠軍Francesco Bagnaia，以及Fabio Quartararo、Franco Morbidelli、Aleix Espargaró等頂尖好手同場現身。其中最受矚目的，莫過於6屆世界冠軍Marc Márquez的加入。作為現役最具代表性的傳奇車手之一，他被車迷暱稱為「火星人」，不僅是MotoGP有史以來最年輕的世界冠軍車手，Marc Márquez以多次重摔後仍不斷挑戰極限的精神聞名，他的參與也為本片增添了更多話題性。

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