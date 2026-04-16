台語片70週年！　金曲歌王聯手「神級大咖」催淚獻聲

▲ 蕭煌奇推出新台語單曲〈做陣來去看電影〉。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭煌奇由蕭煌奇與神級作詞人武雄再度聯手推出新台語單曲〈做陣來去看電影〉，這首作品受國家影視聽中心邀請，為紀念台語片70週年而創作，蕭煌奇坦言電影對他而言，是一種超越視覺的巨大存在，他分享：「我腦海的電影世界很寬大，不只是台語電影，我比較記得武俠片打鬥的場景，或是早期那些電影，都會在腦海中出現。」如同他在歌中所唱到的：「才知銀幕內的人生是遐爾開闊」，對應他雖然視力受限，卻能在聲音中找到無限可能的生命力。

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▲▼ 蕭煌奇回憶童年與電影的連結。（圖／華納音樂提供）



回憶起童年與電影的連結，蕭煌奇最深刻的記憶並非特定的電影片段，而是充滿「味道」與「人氣」的環境。他感性地回憶：「小時候為了慶祝節日，會有一些人到家裡附近放電影，就會有一些攤販、燒酒螺、甜不辣。」他形容當時全村聚在市場空地，大家拿著自己的板凳、塑膠椅坐在布幕前，「最記得小時候那個感到新奇的場面，大家都很開心。」這份最純粹的快樂與熱鬧感，正是他在錄製單曲時最想傳達給聽眾的溫度。

在同步推出的MV中，蕭煌奇的職業生涯再度解鎖，這回他帥出新高度，挑戰扮演神祕的「電影放映師」，MV 開場他以一身俐落的特務造型現身，提著神祕皮箱穿梭，沒想到皮箱一打開，裝的不是武器，而是滿滿的珍貴電影膠卷，隨後畫面轉入老式電影院，蕭煌奇獨自坐在觀眾席，後方的放映機啟動，光束在銀幕上投射出武打、當兵、神怪畫面，隨著影像不斷變化並「溢出」到觀眾席，象徵著蕭煌奇腦中那座跨越感官、寬廣無邊的電影世界。

