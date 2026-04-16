曾沛慈登《浪姐7》爆紅！　翻唱《終極一班》神曲掀回憶殺

▲ 曾沛慈驚喜翻唱《終極一班》經典歌曲〈孤單心事〉。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

曾沛慈近期因參加《乘風2026》（浪姐7）表現亮眼，受到高度關注，而師兄林宥嘉為她創作的歌曲〈最後一次哭〉，MV成功入圍英國倫敦國際創意大賽 London International Creative Competition（LICC）影像類決選名單，她近期更驚喜翻唱《終極一班》經典歌曲〈孤單心事〉，勾起粉絲滿滿回憶，再度引發熱烈討論。

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▲▼ 曾沛慈心中的金曲是偶像孫燕姿的〈天黑黑〉。（圖／華研國際提供）





華研國際音樂於2026年春季推出的全新音樂影像計劃《音樂產房 HIM & Her Production Room》，邀請歌手以自身獨到風格重新詮釋膾炙人心的經典歌曲，曾沛慈重新演繹由藍又時演唱的〈孤單心事〉，讓時光倒回20年前，但她也坦承這次的改編翻唱對她有一點難度：「因為原曲在大家的心裡刻劃得太深了，我覺得最難的部分，是如何在致敬的同時，讓大家聽起來又有一點不一樣。」

此外，曾沛慈也透露〈孤單心事〉本來就是自己的愛歌：「在我很年輕的時候，那時候上節目我還沒有自己的歌，我就有在節目上表演過〈孤單心事〉。」而曾沛慈心中的金曲則是偶像孫燕姿的〈天黑黑〉，最初聽到這首歌的時候，學生時期的曾沛慈馬上就被驚豔。曾沛慈說：「我覺得所謂的金曲，就是在大家心目中，留下不管過多久都沒有辦法抹滅的感動，〈天黑黑〉就帶給我這樣的感覺。」

