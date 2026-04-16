昔負債1億元　65歲不老女神近照曝光美成這樣...揭詐騙內幕

記者蔡琛儀／台北報導

65歲「不老女神」周思潔曾負債1億元，花了17年還清債務，近期在社群平台開立「換個角度聊」單元，以知性且溫暖的視角探討時事與生命議題，日前她針對震驚社會的「豐原五口命案」進行了深入剖析，不僅點出投資詐騙的殘酷真相，更親自整理出「防詐六部曲」實戰精華，期盼能幫助大眾守住荷包與幸福。

▲周思潔過去曾負債1億元，花了17年還清債務。（圖／翻攝周思潔臉書）

周思潔心痛地表示，這家人原本經營軍警用品店過著穩定生活，卻疑因捲入「代購黃金」的投資詐騙，在暴力威脅與債務壓力中走上絕路。她不捨地指出：「詐騙集團利用的，往往是我們想讓家人過得更好、想快速翻身的急迫心。」 她也推測，這家人可能是受到極大恐嚇與驚嚇，加上被金錢壓得喘不過氣，甚至為了顧及面子而將自己逼入絕境。

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面對許多因投資失利或深陷困境的民眾，周思潔強調，投資失利並不可恥，被騙也不完全是受害者的錯，最可怕的是陷入「再也回不去」的孤獨感，也呼籲，當面對巨大的困難時，千萬不要為了面子丟了生命，她提醒大家，「止損，不只是財富的撤離，更是生命的自救。錢沒了可以再賺，但生命的重量是任何數字都無法取代；只要人還在，所有的劇本都有重新翻盤的機會。」

▲周思潔暖心談防詐。（圖／翻攝周思潔臉書）

熱心的她更將防詐實戰濃縮為六個好記的步驟：首先是面對「限時投資」誘惑時先深呼吸，給自己五分鐘冷靜；多方查證上網搜尋官方電話並回撥確認，不輕信對方提供的單線聯繫；主動開口求助，務必找信任的親友聊聊以打破孤立；直接刪除並封鎖陌生簡訊連結與不明LINE群組。面對恐嚇保持冷靜並報警，只要有遲疑，立刻撥打165反詐騙專線求救。