徐乃麟喬裝亂入電影宣傳！　老友許效舜絲毫沒察覺「真實反應惹爆笑」

記者孟育民／台北報導

徐乃麟全新YouTube節目《告訴乃論》由大浪娛樂製作，持續推出多元主題內容。本周最新一集中，特別邀到許效舜、李國煌、李銘順到節目中一起大玩遊戲，三人此行也為宣傳電影《NO GOOD！歐吉桑》而來，未料卻在專訪現場意外被徐乃麟「突襲」，上演一段荒謬又爆笑的綜藝橋段。

▲許效舜、李國煌、李銘順和徐乃麟玩遊戲。（圖／中大浪娛樂 提供）

原來當天現場正進行電影宣傳專訪，各家媒體分批進行訪問，氣氛專業且緊湊。沒想到徐乃麟竟臨時起意「亂入」，假扮成最後一組媒體記者準備進行訪問。為了不被認出，他特地全副武裝喬裝打扮，不僅戴上金色假髮，還配上墨鏡與口罩，甚至假裝工作人員上前與藝人們合照。

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過程中三位演員雖然覺得這位「工作人員」行徑略顯詭異，卻始終沒有起疑。直到拍照瞬間，徐乃麟突然拿下口罩，讓李國煌第一時間認出，大喊一聲「徐乃麟！」，現場瞬間爆笑，所有人這才驚覺這位神秘人物竟是綜藝大哥本人，荒謬橋段也讓專訪現場氣氛瞬間轉為歡樂。

▲徐乃麟喬裝金髮、墨鏡亂入電影宣傳現場。（圖／中大浪娛樂 提供）

節目中，徐乃麟也邀請三人大玩經典綜藝遊戲「對不起害到你」，對於縱橫演藝圈多年的徐乃麟與許效舜來說可說駕輕就熟，而李銘順與李國煌也迅速掌握遊戲精髓。四人各懷鬼胎、鬥智鬥嘴，想方設法引導對方說出頭上關鍵字，互動過程既不能太明顯又要精準設計陷阱，來回攻防讓全場笑聲不斷，展現老練藝人的臨場反應與綜藝功力。

▲互鬥逗趣。（圖／中大浪娛樂 提供）

節目尾聲，徐乃麟與許效舜也難得在鏡頭前敘舊，聊起彼此上次見面的時刻。徐乃麟感嘆兩人已許久未見，沒想到許效舜一句「哪有？上次不是在某個法會嗎？」瞬間讓全場笑翻。兩位同期出道、陪伴觀眾長大的綜藝人再度同框，不僅復刻經典遊戲橋段，更勾起觀眾對昔日綜藝黃金年代的回憶