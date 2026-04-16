陳芳語首挑戰客語獻唱！　領軍客家音樂新秀出輯

▲ 全球客家流行音樂大賽得主，左起：RIBINGU、Vuize王鍾惟、Anna_莊啟馨。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

客家委員會主辦「全球客家流行音樂大賽」，將推出本屆大賽孕育出的得獎單曲合輯，除了完整收錄原創組前三名Vuize王鍾惟、Anna莊啟馨、RIBINGU創作作品全新錄音版本外，Kimberley陳芳語首次挑戰客語獻唱的代言歌曲〈Hold On till the end〉也會收錄其中，目前該歌曲在YouTube點擊率已突破30萬次。

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▲ 全球客家流行音樂大賽得主將出合輯。（圖／新視紀整合行銷提供）



首獎作品 Vuize王鍾惟〈TALK2ME〉，以細膩的內在視角勾勒出情緒矛盾與自我拉扯下的心理共振，王鍾惟坦言得獎是一種非常奇妙的感受，尤其是作品能獲得外界肯定讓他心懷感激，比起獎項頭銜，他更在乎的是作品最終呈現的樣貌，看到一起配合的樂手老師們付出極大心血，並最終換來完美的錄製結果，這份團隊合作的成就感才是他真正的快樂來源。

來自馬來西亞Anna 莊啟馨的貳獎作品〈毋驚〉，融合藍調與百老匯風格，這首歌以草根且滑稽的手法，講述早期客家祖先南遷至南洋奮鬥的故事，描述純樸村莊姑娘對「知足」的獨特看法，Anna莊啟馨表示這首歌是為了彌補未能用客語與過世父親溝通的遺憾，更想透過音樂告訴大家：「成功的定義不止一種，踏實過生活才是真正的富裕。」未來也將計畫推出完整的客語專輯。

RIBINGU由音樂人Yu與歌手Melet組成，團名靈感源自英文「Living」，代表著「獨特的生活型態」，呼應創作中融合多種語言與音樂元素，「活著的樣貌充滿萬千的可能。」叁獎作品〈Know You So Well〉是在客語創作中極為罕見的輕快節奏與「拼接感」實驗作品。歌曲深入洞察「恐怖情人」般窒息且扭曲的愛情，在甜蜜與病態的佔有欲之間反覆橫跳。副歌核心金句「愛聽著你个名，心肝哱哱飆」（只要聽到你的名字，心臟就受不了）精準捕捉了窒息卻無法自拔的情緒。

