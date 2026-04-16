《哈利波特》讓他財富自由　丹尼爾：想演啥都行

圖文／鏡週刊

如果你好奇，當年拍攝《哈利波特》電影系列的主演卡司，現在怎麼都沒那麼積極在演戲了，那是因為他們財富自由、想幹啥都行。這話可是從丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），演了8部《哈利波特》電影的男主角說出來的，而且他也鼓勵影集《怪奇物語》的演員們這樣做！

現年36歲的丹尼爾，正在百老匯演出舞台劇，當參加網路廣播節目時，被問到為什麼都很少再拍電影，他表示這要歸功於當年演出《哈利波特》系列，「其實，我最近跟影集《怪奇物語》的幾個主演也碰了面，看到他們本人真的很開心，因為他們很棒，表現都很出色。但我給他們都是同樣的建議，做你想做的事就好。你們擁有的，是最棒的事業跳板，現在就是使用的最好時機。」

他說大部分的演員，很難得會有這樣的機會，處於這麼好的位置，「要知道在這一行，大多數的演員很少能夠在他們的職業生涯中，擁有那麼大的自主權。你可以說，『我想要這樣做。』而你想做的都可以成真，只因為你參與了。」丹尼爾雷德克里夫說，這要歸功於當初參演了《哈利波特》，「如果你的職業生涯有這樣的起點，現在就是可以自由發揮、玩的開心。」

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此外他也承認，18歲時會很害怕重看《哈利波特》電影，「我覺得尷尬，但現在我重看的話，會覺得很溫馨，我想這是因為我對自己工作有不同的接受程度，導致不同的感受。」針對《魔戒》系列的演員伊利亞伍德（Elijah Wood），公開跟他喊話，要不要找機會一起合作拍戲，丹尼爾說，「能夠被他認可真的是太棒了，這點子很好，他非常厲害。但我想我得先剃掉落腮鬍，重新留起上唇的小鬍子，這樣子要演個雙胞胎才比較接近吧。我不管故事要我們扮警察搭檔查案，還是什麼生死決鬥，反正如果有人對我們合作感興趣的話，開始寫劇本就對了。」



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