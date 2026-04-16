《異能2》「奉皙」換他演！182cm新人奎彬「長得像RIIZE元斌」

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+所製作的英雄奇幻大劇《Moving異能》於2023年播出後，近期進入製作第二季的籌備期，只可惜原本演男主角「奉皙」的李正河得去當兵，第二季只能換人演，16日傳來最新消息，「奉皙」人選已經相中新人演員元奎彬（원규빈）來演，為本季注入新血。

▲《異能Moving2》演「奉皙」的人是182cm帥氣新人元奎彬。（圖／翻攝自Disney+、元奎彬經紀公司）



《Moving異能》第二季已經進入籌備期，據韓媒報導，最近劇組動員所有演員與工作人員，總共約150人在一山附近安排讀劇本的會議，幾乎原班人馬回歸，而第二季也加入不少新面孔與角色。

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▲《異能2》日前剛結束劇本會議。（圖／翻攝自Disney+）



只是，原本演「奉皙」的李正河因撞到兵役期，無法參演第二季，讀劇本會議間也正式揭曉，就是新人演員元奎彬扛下「奉皙」一角，他2025年透過戲劇《清潭國際高等學校2》出道，因長得像RIIZE元斌、DAY6元弼的綜合版，甫出道就受到關注。

▲元奎彬被韓國網友說長得像元斌與元弼。（圖／翻攝自元奎彬經紀公司）



2004年出生的他，現只有22歲，出道不到1年就接下國際大劇《Moving異能》的演出，令業界驚喜不已，劇迷也相當期待他的表現。