Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

記者陳芊秀／綜合報導

歌手Ella（陳嘉樺）正在大陸舉辦「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，每場都會安排吃播環節，本月4日舉辦福州場，大啖當地美食包括魚丸、肉燕等，其中一段剪輯畫面瘋傳，影片中她驚呼「我不知道魚丸裡面可以包東西耶！」引發部分網友狠酸「怎麼可能沒在台灣吃過」、「是不是中邪了」。另一派網友火速澄清「要看完整片段」，她當時是分享與爸爸在台灣吃魚丸的回憶。

▲Ella大陸福州場巡演，吃播環節驚呼「我不知道魚丸裡面可以包東西耶！」引發議論。（圖／翻攝自微博／Leo_旭）

Ella當晚是在感性敘述自己與「福州魚丸」的深厚淵源。她回憶道：「我人生第一次認識福州魚丸，是因為我爸爸。我爸爸呢，他一直以來都在南部的某一家公司上班，後來他偶爾會到北部出差。然後有一次呢，我剛好人也在北部，他就帶我去吃他老闆帶他去吃過的一家福州魚丸，他心心念念那個福州魚丸。我第一次吃到福州魚丸的時候…… Oh my God！Amazing！You know what？我不知道魚丸裡面還可以包東西耶！我就想說，為什麼那個魚丸那麼大顆？跟我認識以前的那個魚丸不太一樣耶！所以呢，我知道要來福州，我就覺得我一定要吃那碗魚丸，因為那是我爸爸一個很重要的回憶。來！姐姐吃給大家看。」

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網友認為網路瘋傳的影片遭到惡意剪輯，歌迷撰文希望大家不要誤解Ella。一部分網友看完完整版影片後，發文道歉也希望大家多多幫忙澄清。

▲Ella大陸巡演中，當地眾多歌迷前去朝聖。（圖／翻攝自微博／嘉樺Ella）