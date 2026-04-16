曾沛慈「表情包」越南爆紅！TikTok瘋傳　網笑：進軍國際第一站

▲曾沛慈欣賞李小冉組一公舞台〈心願便利貼〉的尷尬表情反應不僅紅爆對岸，甚至連越南都瘋狂轉發，人氣衝到越南去。(微博圖片)

圖文／鏡週刊

有一種紅，叫「紅得莫名其妙」。曾沛慈在《乘風2026》憑藉《終極系列》的回憶殺、穩定唱功與個人魅力吸粉無數，卻又意外在越南、泰國等東南亞社群「出圈」。原因不是歌聲，而是一段她的「表情包」。她在後台觀看其他姐姐表演時的反應，以病毒式速度在TikTok瘋傳，甚至被越南網友封為「表情管理大師」。

這段名場面出現在一公後台。當時李小冉組演唱甜美名曲〈心願便利貼〉，卻出現明顯走音，甚至被形容為「魔音傳腦」。她的個人直拍鏡頭正好捕捉到曾沛慈的即時反應：從一開始的禮貌期待，到笑容逐漸消失，最後變成「瞳孔地震」與尷尬不失禮的微笑。這段堪稱「教科書級」的表情變化，引發網友共鳴：「這就是我聽這場表演時的表情」、「感覺她的眼球都要掉出來了」。

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其中，一則越南網友在Threads發布曾沛慈表情包的貼文，一夜衝上36.8萬瀏覽、上千則留言，話題迅速擴散。由於《浪姐》在越南本就有改編版本，本季參賽的越南女星莊法更是當地冠軍，具備高人氣。她領軍的組合在PK中敗給李小冉組，但外界普遍認為表現更佳，也讓曾沛慈的反應表情包在越南網路瞬間爆紅，甚至被中國網友戲稱：「曾沛慈進軍國際第一站：越南」。

▲越南喜劇節目二創〈心願便利貼〉，大酸特酸「唱成這樣也能贏」，看來對他們的冠軍人馬莊法落敗相當不爽。(翻攝網路影片)

〈心願便利貼〉隨後也被大量「二創」。有越南搞笑節目模仿該組演出，不僅刻意唱得荒腔走板，還當場拿出小抄，被質疑唱得差時，主唱（影射李小冉）反嗆：「唱這樣都能贏！」再被追問參加什麼節目時，竟回答「好像是料理秀」，暗諷比賽結果早已被操控。該片段同樣在越南爆紅，甚至有網友連夜註冊小紅書吐槽節目。

其實，曾沛慈「聽到失守」也情有可原。〈心願便利貼〉原唱為元若藍與吳忠明，而吳忠明正是她在《超級星光大道》的同學，兩人私交甚篤，她也曾與對方合唱過這首歌，對作品極為熟悉。面對音準不穩、氣息不足等問題，難以完全掩飾表情反應。

▲過去曾沛慈曾與吳忠明也曾合唱過〈心願便利貼〉。(網路圖片)

此外，一公隊長PK秀的後台反應也曝光。部分非歌手隊長演唱許美靜〈遺憾〉及抖音神曲〈是你〉時，整體表現不盡理想；反觀未上場的曾沛慈在後台清唱〈遺憾〉片段，音準、節奏與情感都相當到位，卻沒有正式表演機會，讓不少網友直呼可惜。



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