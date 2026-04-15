台、加23組音樂人聯合開唱！　芒果醬、朱諾獎得主都來了

記者蔡琛儀／台北報導

「楓糖愛玉共演Jade Music Fest in Asia」將在24至26日在台北華山登場，串聯開幕之夜與戶外舞台三天免費演出，邀來朱諾獎得主Sebastian Gaskin、芒果醬 Mango Jump、Lizi 栗子等23組跨國卡司，打造橫跨語言與文化的音樂現場。

▲芒果將參演2026 楓糖愛玉共演Jade Music Fest in Asia。（圖／Jade Music Fest提供）

4月24日開幕之夜以原民母語創作揭序，張淦勛Giyu Tjuljaviya、南王姊妹花接力演出，透過歌聲回應土地與身分認同。團隊表示，希望讓不同文化在舞台上相遇，讓觀眾從音樂感受彼此故事。

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4月25、26戶外舞台接力登場，守夜人、黃子軒與山平快等輪番演出，跨語言創作展現多元聲響。芒果醬更推薦以〈Bitter Sweet〉傳遞年輕世代的迷惘與勇氣，盼與世界產生共鳴。

▲▼栗子、張淦勛Giyu Tjuljaviya。（圖／Jade Music Fest提供）

活動同步集結多倫多、星馬等地音樂人，並導入中英文字幕、校園講唱深化交流；現場還有洗愛玉、楓糖甜點與冰酒市集，完成打卡更有機會抽溫哥華雙人機票，讓樂迷一次感受台加文化魅力。