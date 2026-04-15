梁朝偉「我是很陽光、正面的人」全場噴笑！　反差萌讓導演改劇本：不用死了

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉近日來台宣傳新片《你不會當樹嗎》，現身國賓大影城出席映後座談，親自與台灣影迷面對面交流。向來以害羞內向、「社恐I人」形象深植人心的他，竟在現場被爆出其實是個「陽光、正面的人」，極大的反差感瞬間讓全場影迷忍不住笑翻！

角色原設定「欲輕生」！自認陽光正面反差萌翻全場

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梁朝偉透露，這次飾演的腦神經科學家「王教授」，一開始的劇本設定其實非常沉重且性格模糊，甚至因為過去的不愉快經歷，原本還安排了一場「想要輕生」的戲碼。

沒想到，當梁朝偉到了拍攝現場，導演仔細觀察了他的狀態後，直覺認為「你不是這樣的」。梁朝偉笑說：「是一個很陽光、很正面的人，想來嘗試一個新的感受的人。」於是當機立斷，直接推翻了原本悲觀的設定，大幅修改劇本。

苦讀化身腦神經科學家！笑認與角色「毫無相似」

當被問到真實的自己與片中的「王教授」是否有相似之處時，梁朝偉忍不住笑著秒答：「沒有地方相似的地方！」他坦言，為了說服自己是一名科學家，開拍前下足了苦功。

他完全屏除自我，百分之百從一個神經科學家的角度去切入，除了大量閱讀關於孩童大腦發展的專業知識外，更親自去接觸真正的神經科學家，深入了解他們的工作日常，才慢慢將這個靈魂注入到自己體內，成就了銀幕上極具說服力的演出。

▲《你是不會當樹嗎》（左起）導演伊爾蒂蔻恩伊達、梁朝偉。（圖／記者蕭采薇攝）

疫情閉關激發靈感！「把植物當嬰兒」投入研究

角色的背景設定在疫情閉關期間，他飾演的大學教授被困校園，偶然透過影片認識了一位植物學家，這給了他極大的衝擊：「研究植物的時候，突然間對我來說有一個衝擊就是，好像跟研究小baby一樣，他們都是沒有語言可以溝通的。」

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