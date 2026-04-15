周興哲當眾脫了全場嗨炸！　自爆「褲子穿反」真實畫面曝光

▲周興哲四攻新加坡室內體育館開唱。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

周興哲《Odyssey旅程》世界巡迴演唱會全新升級版本，11日一連兩天在新加坡室內體育館盛大開唱，周興哲開場感性表示這裡對他而言就像第二個家，他回憶起人生第一場演唱會，當時僅有800名觀眾，正是從新加坡起步，而這一次以全新升級版本第4度站上新加坡室內體育館舞台，他更直言這一站是整個《Odyssey · Stars 旅程· 星空》的「引爆點」。

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▲▼周興哲展露好身材。（圖／星空飛騰提供）



演唱會氣氛張力十足，甚至出現反差萌的爆笑橋段，明明進入深情情歌段落，台下歌迷卻突然齊聲大喊「脫衣服！」狂喊「脫脫脫脫脫」，讓氣氛瞬間從浪漫變成暴動，周興哲兩天也從善如流，直接脫下西裝外套，露出裡頭的復古襯衫，還笑喊要導演把畫面Take到大螢幕上「看一看好不好看」，接著自評「還行」，滿意健身有成的身形，全場尖叫聲炸裂不絕於耳。



不只如此，在安可橋段時，他一上台故意開玩笑說：「哎呀，我的褲子穿反了！」隨後才揭曉其實這件牛仔褲的設計巧思，正反面做得一模一樣，讓小興星又大聲疾呼要他脫衣，他也把西裝外套褪去，讓大家更能一眼目睹這件褲子的奧秘，幽默互動讓全場笑聲與尖叫聲不斷。



演出中也不乏溫馨感人的高光時刻，周興哲動情對台下表示：「真的沒想過，我寫了這麼多歌。回想從國中的時候，那時候還沒有變聲，只有me and piano，就是自己和鋼琴的日子。」他接著說：「一直到十二年後的現在，我站在巡演的台上，跟你們在一起，真的覺得好開心喔。」場面溫暖動人。

談及未來計畫，他也預告將推出全新專輯，並表示未來仍會持續飛往各地，希望透過好的音樂與更近距離的演唱會，與小興星們持續相聚在一起。

