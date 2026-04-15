朱智勛吐戀愛觀！「不必全說」點名想來台　私下暖舉曝

記者林汝珊／台北報導

由朱智勛、河智苑主演韓劇《權慾之巔 Climax》本週精彩完結，受訪時朱智勛意外公開超真實感情觀，坦言「沒必要說出所有事情」，兩人聊到台灣更是興奮不已，夜市、美食、單車路線與溫泉景點全都想朝聖。

▲朱智勛、河智苑韓劇《權慾之巔 Climax》本週精彩完結。（圖／friDay影音提供）

朱智勛、河智苑談到首度合作是否有相見恨晚的感覺時，朱智勛成熟表示：「任何事都有適當的時機，每部作品都有適合的主角，所以我覺得這次是最佳時機。」河智苑也深有同感，直言比起年輕時，現在這個階段一起拍攝愛情戲反而更適合兩人，並大讚朱智勛有著像野馬般的狂野魅力與能量。朱智勛則妙喻她像平靜湖水，自己則是狂風暴雨的大海，兩人一來一往的幽默對答展現絕佳默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到印象最深刻的拍攝場面時，兩人不約而同選了第9集的激烈爭執戲。朱智勛坦言拍攝時最擔心的是害河智苑受傷，「我真的很怕一個不小心害她骨折。」河智苑則笑說因為朱智勛個子高、力氣也大，拍攝時自己整個人都被抱離地面，加上幾乎沒有彩排便一次完成，讓畫面呈現出極度逼真的情緒張力。戲裡衝突激烈，戲外卻互相照顧，反差魅力不言而喻。

▲朱智勛、河智苑受訪。（圖／friDay影音提供）

除此之外，兩人還公開了私下真實戀愛觀。當被問到與另一半之間是否會保有秘密時，朱智勛直率表示：「我覺得沒必要說出所有事情。」河智苑則笑著回應，雖然不會主動交代一切，但如果對方好奇詢問，自己就會坦白回答，成熟又自然的回答應可引發不小共鳴。

聊到台灣時，兩人更是瞬間打開話匣子。朱智勛大推火鍋，還表示最大的夢想就是到台灣夜市把所有小吃吃過一輪，並加碼透露曾在YouTube上看過許多台灣自行車路線介紹，很想親身體驗看看。河智苑則分享自己曾造訪過台灣的夜市，覺得很好玩想再去一次，另外還點名想到九份朝聖。