亞倫泰勒強森「撐爆衣袖」二頭肌太狂！　制服誘惑沐浴戲大賣男色網暴動

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢性感男星亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）在最新動作大片《0時盜數》中，不只挑戰體能極限，更以俐落的短髮與性感鬍鬚造型帥翻全場。穿上特戰軍服的英姿，展現撐爆衣袖的超狂二頭肌，更有一場讓人血脈賁張的沐浴戲，被大批試片觀眾激讚是「最帥制服誘惑」。

▲亞倫泰勒強森化身爆肌拆彈專家。（圖／仲業文創提供）

拒當虛有其表肌肉男！軍事基地「玩真的」

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為了完美化身片中的「防爆專家」，亞倫泰勒強森可不是隨便練練肌肉而已。在《赴湯蹈火》名導大衛麥肯齊（David Mackenzie）的嚴格要求下，劇組特別安排了由真實爆裂物處理專家領軍的「魔鬼訓練營」。亞倫泰勒強森在倫敦首映會受訪時直呼：「這真的是莫大的榮幸！在軍事基地學習拆彈協定，是非常震撼的經驗。」

▲亞倫泰勒強森裸身洗澡畫面太性感。（圖／仲業文創提供）

他強調，雖然《0時盜數》是一部充滿爆破與搶劫戲碼的動作爽片，但全體演員對細節毫不馬虎。他親自與爆裂物處理小組一同生活與訓練，力求展現超越《獵人克萊文》的野獸魅力；而同劇女星古古瑪芭塔勞（Gugu Mbatha-Raw）也深入警界見習，務求在銀幕上完美還原專家的專業儀態。

▲亞倫泰勒強森青筋爆出觀眾直呼「制服的誘惑」。（圖／仲業文創提供）

二戰未爆彈成劫案掩護！

《0時盜數》被譽為刺激感和爽度全面爆表的動作強片，不僅擁有反轉再反轉的燒腦劇本，更充滿讓人無法抗拒的滿分性張力，絕對是今年最讓人「臉紅心跳」的動作傑作。

▲亞倫泰勒強森展現精壯訓練的二頭肌，結實肌肉讓觀眾大飽眼福。（圖／仲業文創提供）

電影集結亞倫泰勒強森、席歐詹姆斯（Theo James）、古古瑪巴塔勞及山姆沃辛頓（Sam Worthington）等超豪華卡司，故事背景設定在當代倫敦，講述一場因發現「二戰未爆彈」而引發的全城大疏散，暗地裡卻成為一場精心策劃劫案的完美掩護，本片將於4月22日搶先全美在台上映。

▲導演大衛麥肯齊要求玩真的，實地訓練探勘。（圖／仲業文創提供）