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曹佑寧化身乩身！差3歲演母子「甜喊宇宙阿母」笑翻　《祭弒》百年城隍廟取景

記者蕭采薇／台北報導

靈異驚悚電影《祭弒》，監製曾禎率領主演曹佑寧、林思宇（宇宙）特別回到重要拍攝地「基隆」舉辦首場特映會。片中曹佑寧與林思宇皆飾演「何仙姑」的乩身，過去多在運動場上碰頭的兩人，初次在戲劇上合作，沒想到竟然是演「母子」！

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

差3歲初合作竟演「母子」！曹佑寧甜喊宇宙：阿母

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現實生活中僅相差3歲的他們，在片場首次見面就忍不住相視大笑。林思宇爆笑回憶：「他大方地叫我一聲『阿母』，我也回他『兒ㄗㄨ～』，幽默的互動讓我們很快建立起默契。」而這次雖然林思宇的戲份沒有在基隆拍攝，但她仍特地參與開鏡拜拜，更興奮秀出自己的基隆美食清單：「每次來就一定要吃天婦羅、鼎邊趖、泡泡冰！這次趁著到基隆首映，也一定要去走走吃吃。」

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

▲林思宇《祭弒》演出主角童年時期母親，與曹佑寧皆飾演仙姑乩身。（圖／威視提供）

百年城隍廟華麗入鏡！導演大讚基隆「自帶神祕感」

《祭弒》片中開場的華麗驅魔場面，便是在歷史悠久的「基隆護國城隍廟」實景拍攝，劇組也特別感謝基隆市府及廟方的大力協助。導演邱晧洲力讚基隆是一座非常適合拍電影的城市，感性表示：「基隆有海、有霧、有老廟，也有一種介於現實和傳說之間的氣質。那種城市性格不是背景而已，它其實會直接進入電影的情緒裡。」他更強調，基隆靠海帶來的霧氣與濕冷感，讓驅魔戲的神祕感、壓迫感都更加真實。

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

▲曹佑寧回憶在基隆城隍廟拍攝期間，感覺有種在家的安全感。（圖／威視提供）

飾演何仙姑乩身的曹佑寧也分享，能在百年廟宇拍攝覺得有一種莊嚴且安定的氛圍，「在人潮眾多的地方拍攝很有生活氛圍，待在廟裡一整天，感覺有一種在家裡的安全感。」他更加碼笑稱，對基隆的印象就是「美食超多」，對廟口夜市小吃如數家珍：「我最喜歡吃螃蟹羹！每次來基隆都很開心，因為可以吃好多美食。」

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

▲《祭弒》基隆特映大合照。（圖／威視提供）

邪教禁術獻祭親骨肉！血祭背後藏驚悚秘密

《祭弒》劇情描述賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢「獻祭」換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來。

▲《祭弒》監製曾禎、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

▲曹佑寧回憶在基隆城隍廟拍攝期間，感覺有種在家的安全感。（圖／威視提供）

大女兒念琪（項婕如 飾）的同學小拓（曹佑寧 飾）出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的秘密。

 

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祭弒曹佑寧林思宇宇宙

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