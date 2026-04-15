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混血主播走白沙屯繞境目睹神蹟　「現實跟夢一樣」驚呼：媽祖召喚我

記者黃庠棻／台北報導

由內政部移民署監製、民視製播的指標性節目《我們一家人－多元新力量》，今日正式宣布全新一季磅礡啟動。開播記者會特別選在米其林新入選餐廳「伊茲密爾土耳其廚房」舉行，現場新住民代表雲集，土耳其主廚 Metin、日本女神梨梨亞、越裔藝人郭雅茹及民視知性主播王嘉琳齊聚一堂，透過異國美食與生命故事的交織，共同譜寫出台灣最美的族群共融樂章。

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

曾演出戲劇《無主之子》、表現亮眼的越裔演員郭雅茹，今日以「過來人」身分現身站台。她感性分享，早期出道時社會對越南文化仍有刻板印象，甚至曾遇過他人刻意模仿口音嘲弄，讓她適應了好長一段時間。

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▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

「小時候會難過到哭，但現在感受到台灣的包容力真的變大了。」郭雅茹表示，隨著台灣對新住民議題的關注度提升，現在不僅有許多補助計畫，社會大眾對越南文化的接受度也大幅增加。她也提到近期頻繁參與公益活動，明顯感受到不同以往的溫暖。

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

對於演戲，郭雅茹展現十足熱誠「在戲劇中體驗不同的人生，我覺得非常幸福。雖然曾為了角色被裝扮得老氣、滄桑，但我真的很享受這種挑戰。」她更透露近期已完成一部新作品的拍攝，期待能帶給觀眾更多元的身影。

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

身為澳門與台灣雙重身分的主持人王嘉琳分享，自己從小在台灣長大，也曾走過被貼標籤的成長階段。她對新住民在台生活的蛻變深有感觸「現在台灣社會氛圍在進步，大家不再是嘲笑，而是對多元文化產生好奇與尊重。新住民人口已突破 60 萬，我們正一起走過這段標籤被拿掉的過程。」

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

談到近期最深刻的經歷，王嘉琳分享她參與「白沙屯媽祖繞境」採訪時的「神蹟」體驗。她透露，在執行任務前曾夢過一個神祕的廟宇景象，沒想到到了現場，發現該處天德宮的佈置與夢境一模一樣，讓她驚呼「這簡直是媽祖在召喚我！」

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

在長達數十小時、不眠不休的連線過程中，王嘉琳目睹全台數十萬人展現出的善良與互助，更被媽祖神轎回頭關懷信眾的瞬間觸動落淚「我真的熱愛這份工作！」王嘉琳激動地說，即便工作強度極高，但在見證了跨越國界與信仰的溫暖後，她更有力量繼續傳遞這些正向故事。

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

針對近期備受討論的移工開放議題，王嘉琳從產業需求與社會多元性出發，認為只要建立好完整的SOP與法律配套，台灣作為一個「文化大熔爐」，應該以更開放的心態迎接新成員。郭雅茹則表示，新住民來到台灣多是為了改善家計、照顧家人，他們會格外珍惜機會並遵守規則，希望社會能放下既定印象，給予更多信任。

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

▲節目《我們一家人－多元新力量》宣布全新一季啟動。（圖／民視提供）

《我們一家人－多元新力量》多年來致力於挖掘全台新住民的生命故事，從創業夢想到文化傳承，細膩記錄每一個發光發熱的瞬間。全新一季節目將於近日開播，帶領觀眾跨越國界，感受這片土地上最純粹的溫暖與力量。

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