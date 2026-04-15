SpeXial晨翔、子閎另類合體了！　初孟軒「雙唇交疊激吻」鍾岳軒

記者黃庠棻／台北報導

BL奇幻影集《向流星許願的我們》自開播以來話題熱度持續攀升，不僅開播當天即空降LINE TV單日台劇榜收視冠軍，並連續霸榜三週十大熱門台劇前二名，數度直逼冠軍寶座，全網討論度居高不下。

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

本週四（16日）即將登場的第五集再度升級看點，預告祭出雙重彩蛋，由林子閎、連晨翔驚喜客串現身，並與飾演「何爸」的李李仁激盪精彩火花；而歷經多番試探的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，也將迎來關鍵情感突破，上演別具意義的初吻橋段，令粉絲期待值全面飆升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）



《向流星許願的我們》上週劇情在李李仁飾演的「何爸」拋出要賣掉民宿的震撼決定後戛然而止，留下滿滿懸念，引發觀眾瘋猜背後原因。本週隨著劇情推進，兩位驚喜角色接連登場，其中，林子閎客串飾演的出版社老闆「林社長」，出場戲就帶著強烈壓迫感，與主角鍾岳軒有著難以切割的關聯，令人好奇兩人過往糾葛。

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

談及角色設定，林子閎直言「林社長不能算是全然的壞人，比較像是在現實規則下做出選擇的人。」為了讓角色更立體，與導演討論後，決定以「態度堅定但不讓人反感」的方式詮釋。他進一步表示，角色不管是好人或壞人都是值得去挖掘的，直言「我並不擔心演了『壞人』會被討厭，反而很樂在其中。」

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）



另一位話題客串，連晨翔則化身神秘網紅「David」，一登場便以高傲強勢的姿態鎮壓全場，與李李仁及鍾岳軒的對手戲火花四射，台詞交鋒間暗藏角力，也讓角色動機更添想像空間。

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

談到這次演出，連晨翔表示，近年會傾向接演一些比較好玩一點、沒有試過的角色「這個角色有一個很重要的目的，就是讓男主角產生情緒上的碰撞與反應，把他的憤怒激出來！」他也笑說，拍攝過程中印象最深刻的是「天氣很熱」，但能與已經第四度合作的李李仁，以及曾合作過的邱凱偉（Darren）再度同台飆戲，讓他直呼過癮「彼此很有默契，可以很快進入狀態，對戲起來特別痛快。」

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）



除了吸睛的客串陣容，戲迷關注的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，感情線也將迎來關鍵升溫。歷經重逢、試探到反覆拉扯，兩人之間壓抑已久的情感持續堆疊，終於在最新劇情中迎來爆發。一場發生在唯美燈籠場景中發生的「初吻戲」，成為本週最大看點之一。

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

鍾岳軒與初孟軒也不約而同透露，這是整部戲裡他們最印象深刻、也最喜歡的一場戲，拍攝完成後更有一種「一直以來很擔心的場次終於結束」的如釋重負感。



為了完美呈現這場CP初吻戲，鍾岳軒在拍攝時幾乎將長時間累積的情緒一次釋放，收工後仍難以抽離，回到飯店情緒潰堤、久久無法平復。他坦言對角色投入極深「真的很努力想把這個人演好、做好。」

▲《向流星許願的我們》播出後，獲得許多好評。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

初孟軒則分享，因為鍾岳軒平時個性較為內斂，能在那一刻看到他完全卸下防備、坦露情緒，讓自己相當動容「那不只是角色的突破，也是我們之間信任感的建立。」兩人戲裡戲外的情感連動，也讓「皓永CP」人氣持續飆升，討論熱度不斷延燒。



《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。

小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。

流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。



《向流星許願的我們》集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉（Darren）、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。