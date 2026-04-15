佩甄驚爆一夜高潮17次！　「無法對眼」夫妻恩愛事驚呆小S

記者孟育民／台北報導

徐熙娣去年2月痛失姊姊徐熙媛，一度陷入低潮，停工長達1年後，近日終於回歸主持節目《小姐不熙娣》。節目找來小禎、佩甄、Vicky到公園運動聊天，熟悉的組合相聚尺度無極限，小禎、佩甄更大方分享性生活，讓全場聽得臉紅心跳。

▲小禎、佩甄、Vicky錄製《小姐不熙娣》 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

節目中聊到夫妻相處話題，小禎爆料佩甄無法跟老公對到眼，派翠克立馬提起佩甄過去曾在節目分享「高潮17次」的經驗，小S先是直呼不可能，佩甄則澄清那只是某一次的情況，並笑說：「因為男生會問，我通常都會告訴他有幾次。」小S隨即開玩笑虧她：「還是他看到妳一緊，就畫一個正字？」佩甄也幽默接話：「沒有空拿筆啦，用手指記在牆壁上，是我們自己的小情趣。」

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▲佩甄自曝和老公性事。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

此外，小S也關心小禎的感情生活，笑問：「小7歲性能力是不是很強？」佩甄則在旁爆料，小禎常分享身體痠痛的日常，小S更誇張模仿「鐵腿走路」，逗得全場笑翻。小禎也分享一次健身經驗，原以為是訓練導致腿部痠痛，結果被教練提醒當天根本沒來上課，讓她當場語塞，笑翻眾人。