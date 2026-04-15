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「萬秀金孫」張瑞夫現身台中！　無預警曝光重磅喜訊

▲▼ 「萬秀金孫」張瑞夫開設新店。（圖／萬秀洗衣店提供）

▲ 「萬秀金孫」張瑞夫開設新店。（圖／萬秀洗衣店提供）

記者翁子涵／台北報導

「萬秀金孫」張瑞夫日前與弘道老人福利基金會在台中開啟新店「生活洗濯實驗室｜弘道x萬秀」，這是他和弘道基金會籌備三年，經歷無數的溝通，花費許多心力才誕生的店面，張瑞夫透露一直以來都覺得，從小長大的洗衣店帶動社區的安心感讓他感觸很深，小時候會有客人把孫子丟在店裡，然後去買菜，他說：「很期待能夠創造一個地方是很能夠自然放鬆，相信安全地在裡面相處，未來如果我有小孩，我也會很喜歡我的社區有一個這麼自然的地方，它是一種心安和人情味的代表。」

▲▼ 「萬秀金孫」張瑞夫跨足多領域。（圖／萬秀洗衣店提供）

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▲ 「萬秀金孫」張瑞夫跨足多領域。（圖／萬秀洗衣店提供）
   
聊起跟長輩相處的秘訣，張瑞夫分享兩大重點，一個是願意聽、另一個是懂得問，張瑞夫表示：「和長輩相處最重要就是先願意聽，很多人在現代生活，太自然也習慣覺得長輩們講話跟給予的東西都是固定的，因此潛意識很排斥，但我發現當我們越排斥，他們就會越急著去證明自己的存在感，所以反而會把自己覺得想要告訴你『我還很行』的話不斷地重複，去證明自己的價值。」
 
過去幾年張瑞夫跨足許多領域，從台北開展實驗店、舉辦音樂派對和展覽、跨足主持，甚至推出全球首張洗衣店ASMR專輯，張瑞夫回首表示每件事真的都好難，不管是沒有人做過、沒有人聽過，因而面對質疑，但他都克服了，其中最難的是「怎麼解釋讓阿公理解張瑞夫在幹嘛」，張瑞夫表示他對各種事情都抱持著好奇心，用心體會開店、辦活動、主持當中產生的火花，這樣的不確定性產生的新鮮感，讓他非常著迷，也成為推動他持續向前邁進的動力。
 
聊起2026年的全新計劃，張瑞夫表示今年最大的計劃就是努力學賺錢，經過前幾年的嘗試之後，也會保留多元的身份發展，希望在主持跟演戲上有新的機會去做挑戰，今年也會策展，發揮自己過去所學，而自己的公司也會持續進行，之後將會有更多有趣的計劃跟大家分享。

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