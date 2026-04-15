何潤東沒演《逐玉》也爆紅…漲粉破百萬！　被問張凌赫粉底回應了

記者黃庠棻／台北報導

古裝劇《逐玉》受矚目，但男主角張凌赫飾演的將軍武安侯因扮相太美，被虧「粉底液將軍」，大陸網友更搬出何潤東過往飾演「項羽」壯碩扮相來對比。何潤東15日為執導作品《對你心動的預言》出席記者會，坦言感受到受討論，也多了很多邀約，但用項羽金句喊「破釜沉舟。」先專注在導演工作。

▲何潤東擔任《對你心動的預言》導演。（圖／記者周宸亘攝）

50歲的何潤東14年前在《楚漢傳奇》中飾演「西楚霸王」項羽，近來被拿來跟張凌赫做對比，他笑說最開心的應該是爸媽，可以看到很多兒子過往的影片被挖出。他被網友形容是雖沒演《逐玉》，卻因此劇爆紅，社群上曾短短7天就漲粉破100萬。何潤東也坦言因此接到很多工作邀約，但形容「人生就是選擇題。」現在選擇將重心放在導演工作上。

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▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

何潤東並提到，9年前《那年花開月正圓》播出受討論，是他當演員最紅時期之一，也不斷有廣告、戲約找上門，但他毅然決定投入導演工作，推掉這些工作，首度執導戲劇《翻牆的記憶》，後來還因此獲得金鐘導演獎。他也感嘆，如果兩邊都想要做，那勢必兩邊都做不好，執導的戲要為平台、其他演員負責「如果這時候我一直請假跑去拍廣告，也會很對不起他們。」

▲何潤東擔任《對你心動的預言》導演。（圖／記者周宸亘攝）

不過，何潤東坦言還沒有時間看《逐玉》，至於張凌赫被評價「粉底液將軍」，他認為「是不一樣的戲種、類型，是完全不能比較的。」這次《對你心動的預言》也要求飾演籃球員的曹佑寧練肌肉、球技，但笑說不用像「項羽」一樣那麼壯「他不用上戰場殺敵。」

▲何潤東尚未看《逐玉》。（圖／記者周宸亘攝）

何潤東建議曹佑寧一天吃10碗白飯，增加碳水量，分享自己的健身過程，透露自己剛出道時也很瘦，身高跟現在一樣185公分，體重只有66公斤，自嘲「很娘炮」；當時接到內褲廣告，不想被取笑身材，就開始健身之路。後來又因好萊塢、韓國演員身材都很壯，跟他國演員合作時，自己也不想輸，因此把體格練好，接著順勢接到很多霸道總裁、武將的角色。

▲何潤東擔任《對你心動的預言》導演。（圖／記者周宸亘攝）

提起自己的飯量，何潤東自爆曾因「飯桶」稱號上過新聞，「上個世紀」20多年前，出席公司活動同場有偶像張學友，竟被要求比賽誰能吃最多飯，他心想不能在偶像面前丟臉，就拚命吃了8碗飯，吃到都有點頭暈，被張學友稱讚「很會吃喔。」讓他超開心，隔天「何潤東是飯桶」就上了新聞。

▲何潤東擔任《對你心動的預言》導演。（圖／記者周宸亘攝）

現在，何潤東體重約保持在74公斤，但前陣子也有為戲瘦到68公斤，透露若為角色需要，會有方法可以再增肌。他並笑說，還好當時有內褲廣告的契機，展開他的健身之路。