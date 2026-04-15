羅志祥遭傳「在家中猝死」！本人無奈發自拍闢謠

▲羅志祥被造謠「在家中猝逝」，引發網路熱議。（圖／翻攝自羅志祥IG）

圖文／CTWANT

46歲男藝人羅志祥出道近30年，演藝事業橫跨主持、歌唱、戲劇，在華語演藝圈具有高知名度。不過，近日卻有網友假傳死訊，造謠羅志祥在家中猝逝，緊急送醫後宣告不治，引發外界熱議。對此，羅志祥經紀人昨日回應，羅志祥早上才去打球，一切都是造謠；而羅志祥昨日中午也在IG上傳自拍照，親自闢謠。

近期有網友在抖音發布影片，表示「羅志祥在家中猝死，被發現時已為時過晚，經紀人緊急送醫，後續宣告不治」，該名網友還假藉羅志祥經紀人的名義，表示「很遺憾給大家這個消息，但祥哥確定離開我們了」。影片曝光後引發網路熱議，甚至「羅志祥猝死」的關鍵字更衝上微博熱搜。

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▲該名網友假借羅志祥經紀人的口吻，造謠羅志祥猝逝。（圖／翻攝自抖音）

對此，羅志祥的經紀人昨日回應，羅志祥目前很正常，早上才出門去打球，表示一切都是造謠。羅志祥本人也親自闢謠，在昨日中午在IG發布自拍照，照片中羅志祥站在高爾夫球場的草地，氣色看起來相當好。

▲羅志祥親自發布自拍照闢謠。（圖／翻攝自羅志祥IG）

該名網友除了造謠羅志祥外，還在抖音造謠吳奕帆在獄中身亡、Toyz在獄中過世、王Aden過世、瘦子在世界巡迴演出被粉絲棄屍公廁等。面對惡意造謠，網紅推手圤智雨在臉書痛批「說羅志祥猝死！想說怎麼可能？結果點進去版面看，果然抖音一響父母白養，假消息亂放的垃圾」。

許多網友也在底下留言怒批「散播謠言者會下18層拔舌地獄」、「這種的到底能不能告他毀謗啊」、「說某某某死了的帳號，前兩年就有很多，粉絲高了就賣帳號，政治類超多移花接木，假消息一堆」、「這個是養號的，賺流量廣告費的」、「騙流量的」、「一頭霧水」。

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