獨／冠軍女神加入《宇宙啦啦隊》 壓力過大提早禿頭

記者葉文正／台北報導

世新口傳系畢業的啦啦隊女神魚肉(任妤柔)畢業後一帆風順，除了愛拍影片分享彩妝心得，參加職籃電豹女選拔也拿到冠軍，不過涉世未深的少女一參加選秀，立刻變得患得患失起來，最近她參與《宇宙啦啦隊》選秀，壓力竟然大到嚴重掉髮，已出現「地中海」現象，讓她相當苦惱。

▲電豹女啦啦隊魚肉，任伃柔。（圖／記者周宸亘攝）

魚肉提到自己取另類綽號的原因，「因為是我名字(妤柔)的諧音，我以前叫梅子，現在叫魚肉正常一點，大家才會注意到我，我是世新口語傳播系，學習軟實力，還有社群上的專業，謝謝老師用心指導，我現在比較常發表美妝類的影片，廠商也愛找我，在啦啦隊中努力練習，雖然收入還不多，希望有更多收入能夠更上一層樓。」

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▲魚肉髮際線掉髮嚴重，已開始使用生髮液。（圖／想想時間有限公司）

不過她參加宇宙啦啦隊壓力過大，竟出現禿頭危機。她認為有可能是壓力太大：「我平常在電豹女，已經習慣訓練模式，到了宇宙啦啦隊更接近於韓國女團的訓練制度，包括表情控管，還有更精緻的呈現，種種方面要做很多功課，壓力很大，是啦啦隊沒有嘗試過的，不知為何一直掉髮，髮際線處已經禿禿的。」

▲魚肉很重視顏值。（圖／記者周宸亘攝）

魚肉又怕上鏡不好看，工作時會用很多髮際線粉蓋，「我去韓國的時候候用髮際線粉，還是沒用，現在就調適作息，包括宇宙啦啦隊決賽快到了，要好好養髮，還有人推薦我生髮液，不然就是地中海，有青年禿的問題，壓力最大在於面臨競爭，私下大家會交流，但競爭感依舊存在，我本來是不愛哭的人，還是常常因為練習遇到挫折，躲在家裡偷哭，包含隊友被淘汰也有偷哭。」

▲魚肉坦承住處常常沒有收拾好被媽媽嫌棄。（圖／記者周宸亘攝）

她也解釋，宇宙的賽制是互投淘汰，評審先選出保證不淘汰名單，其他人把自己隊友投票被投掉，對大家來說比較殘忍。

▲希望找到像許光漢般的帥哥男友。（圖／記者周宸亘攝）

而她出身第四屆電豹女冠軍，對於這點她開心描述：「因為是熱舞社成員，念書時擔任熱舞社社長，我覺得我在高中舞蹈實力是顛峰，現在朝各個領域發展，加入宇宙啦啦隊後，有找回來一些舞蹈實力。這些都是要自己要求自己，會給自己壓力要成長。」

▲電豹女冠軍魚肉。（圖／想想時間有限公司）

不過她也冷靜分析，「很多人比我會跳，一般啦啦隊我實力算是中上，在宇宙變成中間偏後，得自己下苦功苦練很多年，有些沒有舞蹈基礎的選手，苦練到半夜不睡。我也是皮捏緊一點不敢懈怠。」

▲在宇宙啦啦隊壓力大到掉髮。（圖／想想時間有限公司）

雖然才 25歲，魚肉承認自己是顏質控，「我很注重保養，皮膚要是吹彈可破那種，所以看起來會優於其他女孩，我要先謝謝爸媽給我白皙皮膚，加上注重保養，好的膚質給人的第一印象就是好，更要花心力，自己會用過很多廠商保養品，再選擇最適合我自己的，不要常換保養品，換了保養品有時會刺激皮膚，早睡很重要，宇宙啦啦隊，掉頭髮粉刺，早睡很重要。我可以睡到傍晚，二十小時，平常只能睡三四小時。」

▲繼續保持高顏值是很重要的事。（圖／記者周宸亘攝）

魚肉認為自己很會做表情，唱歌卻成了罩門，「唱歌是我在選秀節目最大挑戰，朋友邀我去唱KTV，我卻只想伴舞，去韓國實習時，錄音老師是韓國老師，他覺得我的耳朵是聽不到嗎，找不到那個音。」讓她對歌唱更無自信。

她也笑說，喜歡顏控的男生，開出交往對象的條件，「當然還是在一起感覺舒服最重要，可以互相包容，溝通上舒服的，外型要乾淨，要比我高十公分，我一六八，若穿鞋比他高就淘汰，喜歡林柏宏，許光漢這類型男生。」不過她也坦承私下很邋遢，沒時間整理，媽媽每次來租屋處，都會深吸再踏進去屋裡。