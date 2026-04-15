《模犯生》小琳在台灣！現身松菸「最愛大S」long stay高雄3個月

記者黃庠棻／台北報導

泰國人氣新星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）以首部電影《模犯生》天才少女小琳一角爆紅，2023年又因演出電影《飢渴遊戲》，演藝事業再攀巔峰。今（15）日她驚喜現身松菸，宣布加入台灣影集《對你心動的預言》主演，且導演是知名男星何潤東。

▲Aokbab茱蒂蒙來台參演影集《對你心動的預言》。（圖／記者周宸亘攝）

何潤東再次擔任導演，執導最新影集《對你心動的預言》，主角邀請到來自泰國的茱蒂蒙、陳昊森、曹佑寧，以及來自新加坡的蔡程俊，5人首度合體面對媒體受訪，宣傳結束之後，劇組便會南下高雄拍攝。茱蒂蒙透露「高雄的美術館、文化在泰國非常有名」，因此對於這個城市並不陌生。

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▲Aokbab茱蒂蒙來台參演影集《對你心動的預言》。（圖／記者周宸亘攝）

茱蒂蒙這次在《對你心動的預言》中，周旋於陳昊森、曹佑寧之間，三人在感情方面有許多對手戲，但她坦言最困難的並非培養感情，而是她在片中有百分之九十五都要用中文演出，透露自己學習中文約莫一、兩年，對於模仿「台灣口音」感到相當具有挑戰性。

▲Aokbab茱蒂蒙來台參演影集《對你心動的預言》。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，茱蒂蒙談到對於台灣的印象，笑說自己已經去過夜市，尤其喜歡喝藥燉的羊肉湯，雖然之前沒有太了解台灣的演員，但曾跟9m88一起參加過時尚活動。被問到最喜歡的台劇，她直接回答「F4」，分享了自己最喜歡《流星花園》，但最愛的角色並非四位男神，而是飾演女主角「杉菜」的大S。

▲Aokbab茱蒂蒙來台參演影集《對你心動的預言》。（圖／記者周宸亘攝）