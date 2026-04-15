文彩元宣佈6月結婚！　情定圈外男友「緊張又期待」曝婚後動向

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓39歲知名女星文彩元出道多年，演出過《燦爛的遺產》、《Good Doctor善良醫生》、《惡之花》等夯劇。她在15日被傳出即將升格當人妻，對此，文彩元也於社群證實消息，坦言對於組建家庭感到既緊張又期待。

▲文彩元出道19年，演出過多部經典影視作品。（圖／翻攝自Instagram／moonchaewon_official）

文彩元15日親自在社群證實喜訊，寫道：「大家好，我即將在6月結婚。」並感謝出道至今給予支持的粉絲，「想到要組建並經營家庭，心裡感到有些緊張，但更多的是激動與期待。」她也強調婚後不會停下演藝事業。

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根據韓媒《MY DAILY》報導，相關人士透露準新郎是圈外人，兩人穩定交往一段時間後定下婚約。目前文彩元正一邊向親友分享好消息，一邊忙碌地進行最後的婚禮細節準備。

▲文彩元以親筆信向粉絲傳達喜訊。（圖／翻攝自Instagram／moonchaewon_official）

事實上，文彩元的戀情早有跡象。她在去年5月參加節目《SNL Korea 7》時，被問到感情狀況，曾語帶保留地回答：「就算有，應該也沒辦法直接說有吧？」被視為低調認愛。過去受訪被問到理想型時，她也提到過「討厭說謊的人」，且因為自己不玩社群網站，希望對方也不玩，「而且比起外向型，我覺得內向型的人更令我感到自在。」如今步入禮堂，對方顯然完美契合了她對另一半的期許。