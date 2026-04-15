剛出道0人氣就帶他跑商演　新人歌手感動曝「謝和弦私下暖舉」

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手8lak張鈞、2000WTX王泰翔、JJJ高嘉佑所屬公司益極娛樂今（15日）舉辦媒體見面會，3人外型帥氣，目前也都有穩定交往中的另一半，25歲的2000WTX王泰翔外型酷帥，但笑說自己其實是「純愛戰士」，因此過去每一任戀情都是被甩。

▲8lak張鈞（右起）、2000WTX王泰翔、JJJ高嘉佑。（圖／記者黃克翔攝）

目前他和現任圈外女友交往約半年，坦言每次交往都是以一輩子為目標，也承認有想和現任女友結婚，且自己的人生願望就是結婚生子，「我媽生四個我也想生四個，但還是要看女友。」他也十分尊重女友，之前有女粉絲跟他勾肩拍照，女友就反應會介意，「我會說：『寶寶不要生氣，我下次不會這樣。』」

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而他一開始踏入音樂圈，是因為偶像謝和弦，一直熱心幫助後輩的謝和弦當時除了將2000WTX王泰翔帶進前公司，還常帶他去演出、分他唱酬，累積不少實戰經驗，「第一次見面他就送我簽名吉他背帶，跟我邀歌、還找我寫一首新歌。」他5月14日將推出新歌〈愛你愛得要死〉，7月14日發專輯，並計畫要辦專場演唱會。

▲▼2000WTX王泰翔和8lak張鈞。（圖／記者黃克翔攝）

8lak張鈞的初戀發生在18歲，愛到還把對方名字刺在自己右手臂，沒想到對方最後老實自招愛上別人，現任女友知道他的過去，也十分包容，不過8lak還是決定要把刺青除掉，改刺一手帶大自己的阿公阿嬤的名字。而他下半年也計畫要舉辦演唱會。