演唱會丟內衣恐觸法！哈林自爆最怕雷射筆　驚恐還原原因

記者孟育民／台北報導

庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來音樂人趙傳、丁曉雯、王大文、李佳歡、晶麟與Ruby（盧春如）等上節目。節目上配合來賓背景出題「在演唱會丟內衣到舞台上，可能會觸法」，引哈林自爆舞台演出最怕「雷射筆」，而歌王趙傳竟說是「唱不上去」，逗趣內容將今（15日）晚間公視播出。

▲哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀王大文、丁曉雯、李佳歡，與Ruby、趙傳、晶麟同上節目。（圖／公視提供）

節目探討「演唱會丟內衣觸法」 ，哈林打趣說「傳哥可能有碰過，比較Rock（搖滾）的狀況，或者國外有人把內衣丟上台去」，還分享說「還直接掛在琴上」。哈林接著問趙傳，過去在舞台上「什麼狀況、哪樣的行為最危險？」，沒想到趙傳低著頭、想一下慢慢地說「對我來講，最危險就是唱不上去啦」，讓現場歌手們心有戚戚焉全笑出來，哈林也大笑說：「你太實在了吧！」

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▲趙傳分享過去演出經驗。（圖／公視提供）

哈林接著以親身經驗分享說「有一個狀況會讓人唱不上去」，原來他最怕是「雷射筆」，還認真地說「很可怕！」，認為表演時邊唱，雷射筆邊在掃，「邊遊走時，擔心它啪一下打到你眼睛」，認為這是讓人分心、表演失常的重要因素，更再三強調，「我個人覺得真的是很危險！」





▲哈林自爆最怕雷射筆。（圖／公視提供）



而答案公布確實是「○」，節目專家、律師梁家瑜也解釋，認為丟內衣、玩偶、水瓶，都很常見，但不是正當的粉絲文化，她也說「我們的《社會秩序維護法》規定如果有妨害公共秩序、亂丟東西到別人身上是會觸犯法律的，可以處6000元以下罰鍰，或直接把你拘留3天」，讓哈林也說「原來臺灣確實有這樣規定」。