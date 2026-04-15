正妹新人合體源少年李秉諭！　甜擦火花羞揭「反差魅力」

▲ 清新女聲鄭馥儀將推出全新的「校園三部曲」系列單曲。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

清新女聲鄭馥儀，自2024年起在社群網站上發佈多首翻唱歌曲，擄獲大批粉絲喜愛，近來將推出全新的「校園三部曲」系列單曲，分別是〈學妹〉、〈不是朋友的朋友〉與〈樓梯間唱的歌〉，三首歌的創作靈感從鄭馥儀尚在求學階段的學生身份出發，並以校園為故事佈景，〈學妹〉以及〈不是朋友的朋友〉兩首歌的MV，更邀請到AcQUA源少年成員李秉諭出演，兩人在MV中飾演排球社的學長與學妹。

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▲▼ 清新女聲鄭馥儀邀請李秉諭演出MV。（圖／華研國際提供）





鄭馥儀與李秉諭兩人原先並不認識，第一次見面就是在MV拍攝現場，鄭馥儀對李秉諭的第一印象是「他的臉超級小！」並分享本來自己很緊張，怕演不好會害大家一直NG，但因為李秉諭的親切，讓她慢慢放鬆下來；李秉諭則覺得馥儀很有反差魅力：「剛開始接觸時，覺得她比較靦腆內向、話不多；但隨著拍攝時間拉長，大家變熟之後，我才發現她其實內心能量非常高，個性非常活潑。」



已離開高中校園生活的兩人，這次為了拍攝MV再度穿上學生制服，都感到十分懷念。李秉諭說：「穿上制服的那一刻，讓我瞬間聯想到高中時期的自己，甚至讓我有一種想再回去當一次高中生的衝動。」鄭馥儀則表示除了懷念的感覺之外，還多了一點新奇感，「我高中讀的是女校，這次拍MV也算讓我體驗到了一次『有學長』的高中生活。」她開心地說：「有種現實被套上濾鏡的感覺，真的變成了浪漫的故事。」



談到拍攝MV時印象最深刻的事，李秉諭表示因為他要飾演的是排球社學長，所以球技應該要很厲害才對，但其實他個人的排球實力只有「一般般」，為了要在鏡頭前展現專業的架勢，他提前做了許多功課去揣摩動作，「拍攝當天也特別感謝現場的夥伴們，直接變身教練指導我殺球的姿勢，才讓我看起來像個真正的排球校隊！」

鄭馥儀則不好意思地說：「有一次在拍攝現場換完衣服，我突然聽到工作人員喊說『女主角來了』，當下有種很新奇的感覺。」笑說：「雖然不是專業演員，但也難得體驗了一次當女主角的感覺。」最後，她向歌迷朋友們喊話：「希望大家會喜歡這次的校園三部曲！」

