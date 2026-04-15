撞臉邱淑貞！女團成員砸500萬全身大整形　如今認愛千萬富商

記者蔡琛儀／台北報導

身價10億元的「財富女神」王宥忻，五年前斥資2億元買下台北市八德路三段高達780坪的一樓與地下室空間，該空間曾以每個月70萬元的租金出租，但王宥忻為了實現心中的願景，今年再投入2000萬元重新裝潢，將該處成立商務中心及二手公益商店，今（15日）舉辦開幕記者會，她所屬女團「F40」成員關關、艾軒、Cony也都攜伴到場。

▲▼財富女神王宥忻砸2千萬活化780坪空間，率領女團現身開幕。（圖／台灣愛物王二手公益商店提供）

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由於4人全都離過婚，她們自虧也是「二手品」，但強調反而越挫越勇，「有人以為二手是爛貨，但我們是精品更有價值，現在還是可以很幸福。」4人如今都是身價不凡的企業女強人，粗估是「17億」女團。

與女神邱淑貞神似的艾軒，之前就曾大方分享花了500萬元全身大整形，更是全台第一位墊屁股的人，直言：「只有個性沒有整。」笑說有一次去美國過安檢，被照出身上有4塊矽膠塊狀物，還一度讓美國安檢人員疑惑不已；關關則自虧以前「胸部失智，離家出走」，現在終於「回家」，整到小E。

▲艾軒與女神邱淑貞神似。（圖／台灣愛物王二手公益商店提供）

此外，王宥忻5月31日將舉辦馬卡龍風格婚禮，更號召千人參與，其中Cony和老公也是其中一對，由於老公是新疆人，婆婆屆時也將來台參加；關關過去曾辦過500萬元的婚禮，心得是「沒想清楚不要辦婚禮，婚後經營最重要。」艾軒男友是帥氣千萬富商，但目前還沒和男友有結婚規劃。