寵粉？日女偶像見面會推「聞原味腋下」　網驚呼：這口味太重

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▲偶像松本晴為了固粉，近日推出原味腋下活動，讓粉絲可近距離「嗅香」。（翻攝X@tkzwgrs-horz）

圖文／鏡週刊

日本演藝圈競爭激烈，偶像要出頭得各憑本事。女偶像松本晴（松本はり）最近就因獨特的寵粉方式成為話題，她不走尋常的路，改用「原味腋下體驗」來寵愛粉絲。這項另類的福利意外打動眾多大叔粉絲，成為握手會之外最夯的互動選擇。

聞腋取代握手

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最近偶像松本晴就祭出奇招，主打讓粉絲「近距離聞腋下」來取代傳統握手或擁抱，沒想到這股「原味香氣」竟讓大叔級粉絲趨之若鶩，紛紛現身排隊報到。有網友神解釋，嗅覺是人類本能，透過嗅覺來分辨對方的屬性是人類原始本能，聞到喜歡的味道會產生不可取代的親密感。

鐵粉曬忠誠合約

更有鐵粉大方曬出合約，宣誓這輩子錢歸偶像管、心歸偶像有，還要杜絕其他異性干擾，並以讓偶像幸福為終生使命。這份對松本晴的絕對忠誠簡直讓人看得目瞪口呆。從人類學的角度看，這種「聞香識人」的互動其實非常科學。面對這種奇特互動，網路上評論兩極。有人驚呼這口味太重，「大叔竟然吃這味！佩服」、「聞腋下好噁心！」「這樣不會熏死嗎？」

不涉及情色能接受

另一派則覺得這很有創意，只是偶像生存的生存之道，「很多偶像會到最後都變成情色大會，聞腋下算是健康的活動了」、「至少不是賣身，我覺得可接受」，網友認為只要雙方開心、不涉及情色，聞聞腋下倒也無傷大雅。

專家呼籲重視偶像身心狀況

不過在狂歡背後，地下偶像的生存壓力也令人擔憂。調查指出有52%的偶像飽受身心疾病所苦，她們不僅要面對同儕鬥爭，還要時刻討好粉絲，抗壓性幾乎被逼到極限，甚至還會遇到性騷。在傑尼斯事件後，偶像的人權問題更受關注，慶應大學客座講師上岡磨奈提醒，演藝圈常忽視不合理的對待，建立一個充滿尊重的勞動環境才是最重要的，粉絲在享受另類福利的同時，也別忘了她們也只是想被尊重的普通人。



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