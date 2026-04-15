結婚1年多「真的看不下去了」！Junior出手送一驚喜 林萱瑜：居然

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜與Junior（韓宜邦）婚後感情甜蜜，她14日在社群網站透露，最近早上都有吃水煮蛋的習慣，而且老公之前煮完通常都還帶殼，沒想到她當天打開保鮮盒，竟發現一大驚喜，老公隨後轉發並坦承背後真相，逗趣的夫妻互動閃瞎大批粉絲。

▲林萱瑜驚喜發現Junior幫忙剝好蛋殼了。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜14日在Instagram限時動態透露，最近每天早上都會吃蛋，Junior之前煮完通常都還帶殼，出乎意料的是，當天「有一批新的蛋居然全剝完殼了」，讓她高興到連貼好幾個眼冒愛心的表情符號。

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▲林萱瑜和Junior已經結婚1年多了。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



面對林萱瑜的驚喜與感謝，Junior隨後在限動吐露實情，「每天看妳拖到最後一刻，出門前才剝蛋，我真的看不下去了，不如先幫妳剝好。」這番雖然帶著抱怨卻滿是寵溺的言論，曝光了他私下呵護妻子的一面。

▲▼Junior和林萱瑜隔空鬥嘴。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



有趣的是，林萱瑜看到Junior的「真心話」告白後，也搞笑地附上一個翻白眼的表情符號回應，「你就好好貼心就好了，不用補上抱怨詞。」夫妻倆對於日常小事一來一往的鬥嘴，不僅沒有火藥味，反而展現出兩人真實又可愛的相處模式。

▲▼Junior根本超寵林萱瑜啊！（圖／翻攝自Instagram／kininii）

