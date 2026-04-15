記者田暐瑋／綜合報導

香港資深演員江圖曾演出《書劍恩仇錄》、《秋雨春心》等劇，是觀眾熟知的綠葉演員，15日驚傳因心臟病去世，享壽89歲，藝人田啟文（田雞）證實噩耗，而他最後一次露面是今年2月，精神狀態極佳，讓人無法想像他會在短短幾個月後離開人世。

田啟文表示，江圖是今早7點多因心臟病離世，結束傳奇生涯，他最後一次公開現身是在今年2月，由香港演藝人協會舉辦的聚會上，當時他身穿鮮紅色的中式織花外套，反戴著粉紅色的閃片棒球帽，面色紅潤，面帶親切笑容，豎起大拇指，完全看不出病態。

▲江圖過世。（圖／翻攝自微博）



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江圖的電影遺作是2019年上映的《叔‧叔》，片中他飾演的老同志「超仔」角色，雖然戲份不多，但其精湛演技卻讓這個角色充滿了深刻的情感與象徵意義，成功詮釋了角色從早年出櫃到晚年獨居的無奈與落寞，獲得了觀眾的廣泛讚譽。

江圖1936年生於粵劇世家，母親為知名粵劇「女須生」馮俠華，舅父馮俠魂、舅母楚岫雲均為粵劇名伶，19歲隨舅父赴大陸演出，奠定表演功底。2010年因聽力問題淡出娛樂圈，晚年深居簡出，但仍保持自律的生活態度，稱「要光鮮地老去」。

▲江圖（右）過世。（圖／翻攝自微博）