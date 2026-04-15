員工請假付代班費「不滿還被扣全勤」！潘慧如遭轟慣老闆　曝完整過程

記者田暐瑋／綜合報導

女星潘慧如日前因為談及有員工請假時自付代班費，被扣全勤時卻反應不合理，她直言：「事實就是請假沒上班。」遭部分網友抨擊是慣老闆。事後她刪除文章，如今再度發文重提此事，並還原事情完整經過，「最讓人頭痛、也最心累的，一直都是『人』。」

潘慧如挨批是慣老闆，一度先將該文刪除，15日再次發文提到「關於那篇刪掉的文章」，坦言當初只是想抒發情緒，未料引發如此大的反響。針對引發討論的「扣除全勤獎金」事件，她解釋該名員工因誤算特休天數，在假用完的情況下自行找人代班，並支付給代班同事當日薪資，公司事後依照規定認定為事假，並扣除2000元全勤獎金，但該員工事後希望能拿回一半的全勤獎金，代班同事也立刻匯款1200元（含餐費補貼）安撫對方。

▲潘慧如。（圖／翻攝自Instagram／adapan0228）



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潘慧如強調，該員工工作表現穩定，但在休假與金錢觀念上與公司多次磨合，對人力吃緊的寵物旅館造成極大衝擊，後續在旅館歇業之際，又因離職日期反覆更動，讓經營團隊心力交瘁。她注意到現在社會對「慣老闆」的標籤已經成為一種攻擊，呼籲大家在評論事情前能多一點理解，少一點標籤，並非所有老闆都是惡意的，勞資關係也不應簡化為誰對誰錯。