JJJ抓包網美女友劈腿氣炸分手！　火速認愛「幻藍小熊前成員」

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手8lak張鈞、2000WTX王泰翔、JJJ高嘉佑所屬公司益極娛樂今（15日）舉辦媒體見面會，3人外型帥氣，目前也都有穩定交往中的另一半，其中JJJ的女友還是女團幻藍小熊前成員容容，兩人剛交往幾個月，他將在21日推出新歌〈諾亞〉，初心本是寫給女友容容，但體悟到自己從車禍重傷低谷好不容易站起，因此改唱出自己重新出發的心情。

▲▼JJJ高嘉佑與幻藍小熊前成員容容穩定交往中。（圖／記者黃克翔攝、翻攝JJJ高嘉佑IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

JJJ在2024年發生嚴重車禍，騎機車時遭違規左轉車輛撞上，當時造成下顎斷掉、臉骨裂到眼眶，左手腕軟骨也壞死，好在他有戴安全帽，除了臉部外傷，只有輕微腦出血，休養了2、3個月才能正常用餐，至今仍未完全痊癒。本來是霹靂舞選手的他，因左手受傷，到現在也不能做撐地動作。

更慘的是，JJJ在車禍住院期間還被交往1年半的小網美女友背叛，當時女友的朋友告訴他女友疑似偷吃，他趁前女友去廁所時檢查對方手機，馬上發現前女友手機裡有和陌生男子的調情訊息，才知前女友在夜店出軌陌生男子長達半年，當下氣到把對方轟出病房，還寫了歌曲〈收回你所有愛我的話〉發洩心情。

▲8lak張鈞（右起）、JJJ高嘉佑、2000WTX王泰翔是新生代創作歌手。（圖／記者黃克翔攝）