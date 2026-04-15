接棒蔡依林！　林俊傑愛徒「入圍國際大獎」激動吐心聲

▲楚晴以歌曲〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍2026年柏林音樂錄影帶獎「最佳視覺特效（Best VFX）」獎項。（圖／JFJ Productions提供）



記者翁子涵／台北報導

林俊傑旗下的新加坡女歌手楚晴以歌曲〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍2026年Berlin Music Video Awards（2026年柏林音樂錄影帶獎）「最佳視覺特效（Best VFX）」獎項，與2014年亞洲天后蔡依林〈大藝術家〉同樣入圍該獎項，同場入圍名單星光熠熠，包括韓國天團Stray Kids、東京大勢嘻哈廠牌YENTOWN，以及法國新銳Yamê等國際創作者同場競逐，競爭激烈。

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▲▼楚晴開心吐入圍心聲。（圖／JFJ Productions提供）



楚晴得知入圍時坦言：「我真的感受到被看見了。這支音樂錄影帶對我來說是一個轉捩點，也讓我的音樂走向變得更加空靈、更具世界觀，也更帶有賽博龐克的風格。在我成長的環境中，這樣的創作常被視為比較實驗性，因此我希望透過影像，讓這樣的聲音有一個具體可感的呈現。對我而言，這其實是我正在打造的一個宇宙的第一章。能夠入圍，讓我感覺這個世界不只是屬於我自己，也被更多人接收與共鳴，這對我來說意義非凡。」

今年初在台北長住半年的楚晴，她笑說最意外的文化差異竟是紅綠燈秒數：「在新加坡通常是30到60秒，但在台北我曾遇過180秒的紅燈，幾乎就是一首歌的時間。」這也讓她重新思考生活節奏與創作狀態：「在台北這座城市，我感受到一種更深層的耐心與對創作的細膩投入，不論是手作飾品、陶藝，甚至是一間小小文具店，都能感受到那種用心。這些經歷顛覆了我對效率的既有想像，也讓我重新理解放慢腳步與帶著意識創作的價值，那樣的生活節奏其實帶著一種很浪漫的質地。」

談及與老闆JJ的合作，她直言：「他是一位對音樂保持開放且具前瞻性的創作者，尤其在音樂與科技的結合上，讓我產生很深的共鳴。同時，他給予的回饋也非常直接，我很珍惜這份坦率與真誠。」而被網友指與歌手waa唱腔相似，她表示非常榮幸，也分享首次在Hit FM主持電台節目的經驗，也讓更多人透過聲音認識她的世界。

