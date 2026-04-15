記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。不時會分享生活點滴的她，15日在社群網站分享一系列參加Coachella科切拉音樂節的照片，「第一次參加的小菜鳥，只有第一天這麼瘦」，火辣造型立刻吸引大批粉絲按讚朝聖！

▲艾融去Coachella穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



照片中，可以看到艾融身穿米色抓皺背心，胸前掛著黑色墨鏡點綴，頭上綁著紅色印花絲巾，展現濃厚的度假風情。下半身她選擇同色系寬鬆長褲，解開褲頭大膽露出內褲綁帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾融展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融不僅穿搭吸睛，自律維持的完美體態更是全場焦點。深U低胸剪裁包不住渾圓半球，短版中空設計秀出纖細腰身，還隱約能看到腹肌線條，渾身散發出健康的自信風采。

然而在光鮮亮麗的背後，艾融坦言其實發生了一場驚魂記。她透露當天凌晨12點準備回家休息時，發現包裡的車鑰匙竟然不見了，她當場恍神到不敢相信。由於當地大型派對結束後叫車不易，她只能在石礫沙漠中徒步走了一段很遠的路才終於叫到車。

▲艾融在美國其實還發生了一段意外插曲。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



不料考驗並未結束，艾融隔天一大早頂著烈日前往洛杉磯當地的拖吊場尋找座車，在佔地幾百坪的場地徒步尋找後卻一無所獲。最終，她以素顏狀態回到會場，才發現車子竟然還停在原地，「真的完全是生日我最雷」，只能感謝同伴的一路陪伴。