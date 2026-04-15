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串流收視週榜／《大君夫人》超車奪冠！7新作大洗牌…它橫掃3平台

記者陳芊秀／綜合報導

邁入4月中旬，台灣各家串流平台的戲劇、電影、動畫有眾多新作上架，火速洗牌全球的收視版圖。其中IU、日本動畫依舊權威，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，整理最新7部熱門作品。

《九條的大罪》電視台播不了

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲《九條的大罪》。（圖／翻攝自X）

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日劇《九條的大罪》改編自漫畫家真鍋昌平的同名作品，描述堅定站在委託人立場的律師，常為黑道、有前科以及社會邊緣人做法律辯護，被批評「惡德律師」，儘管如此仍堅持自己的作風，也越來越面臨人性善惡的掙扎。原作者事前採訪將近50位律師，打造出前所未見的律師形象，本劇由TBS電視台製作，然而主角為販毒者、黑社會辯護的情節難以在電視頻道播出，轉而將作品透過國際串流全世界放送，男主角是坎城影帝柳樂優彌，劇集在日本拿下週冠軍，在台灣、香港進入熱門週榜TOP 10，同時本劇連續兩週登上全球熱門，最新一週（4/6-4/12）登上週榜第4名，當週觀看次數220萬。

《21世紀大君夫人》同時段對打《神與律師事務所》

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲《21世紀大君夫人》、《神與律師事務所》都是金土劇。（圖／翻攝自韓網）

IU（李知恩）與邊佑錫主演的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》4月10日在MBC電視台開播，只播2集就拿下同時段戲劇冠軍寶座，超越了SBS電視台由柳演錫主演的律師劇《神與律師事務所》。《21世紀大君夫人》在台灣Disney+平台上線3天後登上日榜第一，而《神與律師事務所》在台灣Hami Video持續霸檔週冠軍。

《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制下的大韓民國為故事舞台，描述追求地位的財閥千金「成熙周」，與攝政王「理安大君」先婚後愛的愛情故事。新人編劇劉志媛憑此作在2022年參加MBC電視台劇本徵集大賽獲得長篇類優秀獎。

《獵犬2》登全球第一

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲《獵犬2》。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《獵犬2》改編自漫畫家鄭燦的同名網絡漫畫，結合地下拳擊、黑幫鬥爭等元素，描述兩名青年與惡勢力展開生死鬥的故事，2023年推出第一季，2026年4月推出第2季，且Rain在第2季扮演不擇手段的反派，上線首週就以500萬觀看次數的成績登上全球非英語榜第2名。而最新一週更是衝上全球榜第一，觀看次數740萬，成績傲人。

台劇《乩身》首奪台灣Netflix週冠軍

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲《乩身》。（圖／翻攝自臉書）

台劇《乩身》改編自台灣暢銷作家「星子」同名小說，由柯震東主演，描述凡人韓杰成為三太子的乩身，在人界執行驅魔打鬼等各種事件。劇集自4月2日全球上線，首週登上全球非英語榜第6名，上線第二週首度登上台灣週排行冠軍，但退出全球非英語榜外。該劇也是台劇自2023年《模仿犯》以來，第2部進入Netflix全球榜的作品，自從本月4日登上Netflix台灣日榜冠軍，至今（15日）已經連續12天日榜第一。

動畫《黃泉使者》橫掃台灣3平台

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲春季新動作動畫《黃泉使者》。（圖／翻攝自X）

日本4月新播動畫《黃泉使者》開播就登上台灣3家串流平台熱門榜。本作品是《鋼之鍊金術師》作者荒川弘最新力作，故事描述一對分別在晝夜出生的龍鳳胎兄妹，哥哥尤爾和妹妹阿薩擁有特殊的力量，也因此為了守護而展開戰鬥。故事結合王道熱血又有奇幻色彩，剛開播就登上LINE TV熱門第2名、MyVideo週榜第8名以及Netflix週榜第5名。

微短劇掀輪椅大佬風《共感後，殘疾老公站起來了》

▲▼串流收視週榜／《21世紀大君夫人》超車奪冠！7新作洗牌收視榜。（圖／翻攝自韓網、X）

▲《共感後，殘疾老公站起來了》。（圖／翻攝自微博）

大陸微短劇近期時常推出「輪椅大佬」男主人設，儘管身體有缺陷但仍霸氣十足，美強慘人設相當圈粉。而iQIYI短劇週榜第一《共感後，殘疾老公站起來了》，由陳政陽搭檔何田田，結合短劇最熱門的「先婚後愛」、「輪椅霸總」、「聽見心聲」等3大元素，描述女主角穿書後被迫嫁給瘋批反派，因為一場意外親吻導致兩人身體共感，展開一連串爆笑浪漫故事。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《動物方城市2》《白日提燈》電影戲劇雙強

▲Disney+收視前3強（4/6-4/12，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前3強（4/6-4/12，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《權慾之巔》霸榜4周

▲▼friDay影音收視週榜（4/6-4/12）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（4/6-4/12）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》霸榜2週

▲▼Hami Video收視週榜（4/6-4/12）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（4/6-4/12）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》連5週冠軍、短劇第一《共感後，殘疾老公站起來了》

▲▼iQIYI收視週榜（4/6-4/12）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（4/6-4/12）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（4/6-4/12）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（4/6-4/12）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／動畫《黃泉使者》開播直衝榜2

▲▼LINE TV收視週榜（4/6-4/12）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（4/6-4/12）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／陸劇《冰湖重生》奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（4/6-4/12）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（4/6-4/12）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《乩身》首度登上台灣週冠軍

▲▼Netflix收視週榜（4/6-4/12）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（4/6-4/12）。（圖／Netflix）

公視+／《春畫：浮世繪的極樂世界》收視第一

▲▼公視+收視週榜（4/6-4/12）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（4/6-4/12）。（圖／公視+提供）

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