兒童台kiwi姐姐「被困美國荒郊」出意外！急做超瘋決定：像電影一樣

記者潘慧中／綜合報導

兒童台kiwi姐姐（莫允樂）最近前往美國旅遊，卻在公路上發生「像電影一樣的故事」，原定要在晚上8點趕抵拉斯維加斯看電影，不料車子在6點半意外拋錨，當時距離目的地尚有1小時車程，「所以做了一個很瘋的決定！」

▲kiwi姐姐一度被困在美國的荒郊野外。（圖／翻攝自Instagram／kiwiwihi）



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面對突如其來的拋錨意外，Kiwi姐姐意外被困在荒郊野外，心急如焚的她，為了不錯過8點的看電影行程，「一張票大概4000台幣」，只好在路邊尋求協助，幸好最後有遇到好心的一家人。

▲▼kiwi姐姐車子拋錨，只好在路邊攔車。（圖／翻攝自Instagram／kiwiwihi）



在一小時的車程中，Kiwi姐姐也熱情地與這家人交流，「我把會的英文全部都派上用場」，彼此相談甚歡，話題橫跨美食、工作以及台灣的風土民情。

▲kiwi姐姐慶幸遇到好心人。（圖／翻攝自Instagram／kiwiwihi）



在好心人的協助下，Kiwi姐姐順利在晚上7點半準時抵達目的地，不僅趕上8點的行程，更將原本可能的遺憾轉變為「超級棒的回憶」，讓她內心充滿感謝。

▲kiwi姐姐順利抵達目的地。（圖／翻攝自Instagram／kiwiwihi）