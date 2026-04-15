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被控私吞《周處》對岸票房！發行商怒發雙聲明反擊　《陽光女子》也爆收不到錢

記者蕭采薇／台北報導

電影《周處除三害》在中國大陸狂攬驚人票房，近日卻爆出台灣製作方「一種態度」出面控訴負責發行的「叁叁喜喜」總經理陳永雄扣留高達80%的分潤款項，甚至在說明會臨時缺席。對此，叁叁喜喜14日律師發出聲明 ，強調款項結算仍在依約進行中 ，並對外界的不實指控予以強烈譴責。雙方各持一詞，陷入羅生門。

▲《周處除三害》監製李烈和主演阮經天、王淨來到台中分享拍攝趣事。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲《周處除三害》在中國狂攬驚人票房。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

跨境結匯繁複需時間！駁斥「挪用款項」不實指控

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針對台灣投資方指控遲遲未收到剩餘款項，叁叁喜喜在聲明中解釋，中國大陸地區的電影發行票房回收及跨境分配，涉及了授權合約鏈、票房對帳、稅務處理、金流撥付節點及相關行政審核程序，實務上相對繁複 。由於必須依循相關法規與程序辦理，難以用單一時點或片面資訊簡化認定 。

律師聲明也進一步補充，這類多方契約的協同履行與跨境結匯程序，依慣例須耗費一定期間方能完成 。目前相關的結算程序仍在依據既有契約架構持續進行中，並無怠惰 。叁叁喜喜呼籲外界在事實及帳務尚未確認前，勿率爾指控公司拒絕履約或挪用款項，逕自推論有故意拖延等不法情事實非公允 。

▲《周處除三害》監製李烈率領主演阮經天、王淨、李李仁現身欣欣秀泰與影迷互動。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲《周處除三害》監製李烈（右）日前發聲明控陳永雄，左為主演阮經天。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

陳永雄遭控人間蒸發？律師澄清：正常商務行程

先前投資方怒控陳永雄臨時缺席帳目說明會，且神隱避不見面。對此，律師鄭重澄清，叁叁喜喜為電影國際銷售與發行機構，經理人陳永雄先生的出入境均是基於正常的業務需要 。部分媒體使用「惡意人間蒸發」、「神隱」、「失聯」等字眼描述，均與事實不符 。

聲明強調，若未經客觀查證便逕行使用偏激字眼誤導大眾，已構成對叁叁喜喜商譽及陳永雄名譽之侵害，相關人員將保留依法追訴之權利。

《陽光女子合唱團》也爆出收不到錢

除了《周處除三害》的帳目風波，外界亦傳出另一部在台創下7.6億票房的電影《陽光女子合唱團》，也發生製作方拿不到分潤的情況，並將矛頭指向叁叁喜喜的同集團的發行商「壹壹喜喜」。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》也爆出製作方收不到錢。（圖／壹壹喜喜提供）

叁叁喜喜在聲明中重申，公司近20年來持續協助亞洲及台灣電影之國際發行，歷年代理國際發行與銷售作品逾百部，強調公司目前營運正常 ，未來將持續回歸契約架構及既有溝通機制，理性處理後續分配與結算爭議 。

律師黃沛聲也敬告媒體業者停止不實報導 ，切勿引述特定人士片面之詞進行偏頗報導，若持續散布或轉載不實內容，將依法追究民事及刑事責任，絕不寬貸。

叁叁喜喜股份有限公司 聲明書

針對一種態度電影股份有限公司近日發布有關電影《周處除三害》中國大陸地區票房分配事宜之陳述，本公司正式聲明如下：
一、 本公司為長期從事電影國際銷售與發行業務之專業機構，近20年來持續協助亞洲及台灣電影之國際發行與銷售，向來秉持專業、審慎之態度處理各項發行與合作事務，歷年代理國際發行與銷售作品逾百部，其中不乏多部重要華語作品，成績卓然不容誹謗。

二、 關於《周處除三害》之中國大陸地區發行及相關分配事宜，本公司仍在依據既有契約架構及實際作業流程持續處理中，未敢稍有怠惰。 中國大陸地區之電影發行票房回收及跨境分配，涉及授權合約鏈、票房對帳、稅務處理、金流撥付節點及相關行政審核程序，實務上相對繁複，需依循相關法規與程序辦理，尚難以單一時點或片面資訊予以簡化認定，此部分亦屬影視此類發行與結算之常見實務情形。

三、 本公司一向重視合作方及相關權利人之權益，相關帳務之結算與程序仍在依約持續進行中，在事實及帳務尚未確認前，逕自推論任何一方有故意拖延、拒不處理或其他不法情事，實非公允。 本公司理解投資人對分配進度之關切，惟對於事實尚待完整釐清前，即以公開輿論方式對本公司及相關工作人員指摘，本公司深表遺憾，並保留依法釐清事實之權利。

四、 本公司將持續回歸契約架構、帳務資料及既有溝通機制，理性處理後續分配、結算及爭議釐清事宜，以維護本公司所有承辦發行案件之正常推進及其他版權方權益。

五、 針對外界可能之揣測或不實傳聞，本公司特此聲明：公司目前營運正常，對於未經查證、持續散布不實資訊之行為，本公司將不排除採取法律行動，以捍衛本公司及合作夥伴之合法權益。

律師聲明書

謹代本所當事人英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司(下稱「叁叁喜喜」)針對部分媒體報導電影《周處除三害》中國大陸地區票房分配爭議及相關不實指控，聲明如下：

一、電影《周處除三害》票房分潤均依法依約處理 電影《周處除三害》於中國大陸地區上映後之票房分潤，涉及跨境結匯程序、所在地稅務申報義務及多方契約之協同履行，相關作業依慣例須耗費一定期間方能完成。 目前相關結算程序仍在依約持續進行中，於事實及帳務尚未確認前，請外界勿率爾指控叁叁喜喜拒絕履約、挪用款項或其他不法情事。

二、叁叁喜喜經理人陳永雄先生之行程皆屬正常商務規劃 叁叁喜喜為電影國際銷售與發行機構，經理人陳永雄先生之出入境均係基於正常業務需要。 部分媒體以「惡意人間蒸發」、「神隱」、「失聯」等字眼描述均與事實不符。 相關人士及媒體在未經客觀查證下，逕行使用偏激字眼誤導大眾，已構成對叁叁喜喜之商譽及陳永雄先生名譽之侵害，相關人員保留依法追訴之權利。

三、單一電影發行計畫具獨立性，不應混淆視聽 部分媒體未經查證即將其他電影強行與叁叁喜喜掛鉤，甚至指稱叁叁喜喜或叁叁喜喜經理人陳永雄先生侵吞各該電影票房分潤款項，均屬不實。 叁叁喜喜並未參與所述其他電影之發行工作，叁叁喜喜與該等電影之製作方之間，亦不存在任何契約關係，且無任何應付款項之義務。

四、敬告媒體業者停止不實報導，切莫自誤 關於本件商業爭議應回歸契約與法律層面釐清事實，切勿在未經客觀查證下，逕行引述特定人士之片面之詞進行偏頗且足以損害他人名譽之報導。 任何媒體或個人持續散布、引用或轉載上述不實內容，本所將代叁叁喜喜及陳永雄先生依法追究相關民事及刑事責任以捍衛其合法權益，不另寬貸。

本聲明書副知相關主管機關及業界自律組織。

立勤國際法律事務所 黃沛聲律師 中華民國 115 年 4 月 14 日

 

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周處除三害阮經天王淨李烈陳永雄

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