爆熱戀舒華1年半…柯震東懶理緋聞「拜拜燒金紙」　親發聲曝現況！

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東今（15）日遭週刊爆料與南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華爆出緋聞，傳出女方甚至已經見過男方父母，他的家人還稱讚女生「很有家教」，雙方傳出熱戀的新聞鬧得沸沸揚揚。只不過，柯震東私下心情似乎沒有受到影響，大方在Instagram上曬出近況。

▲柯震東近期忙著宣傳新戲《乩身》。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東近期忙著新影集《乩身》宣傳，也時常會在社群網站上「海巡」觀眾的觀看心得；另一方面，他的好友楊銘威先前爆出婚變方志友的消息，但因為拍攝實境節目的關係缺席影集後續宣傳，兩人加上片中飾演「三太子」的王柏傑難得合體。

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▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）

王柏傑帶著柯震東、楊銘威一起去拜「三太子」中壇元帥，3人穿著輕鬆的便服，臉上沒有任何妝髮，看起來心情相當平靜，手裡拿著點燃的香虔誠地祭拜，柯震東更曬出兄弟3人的背影寫下「《乩身》加油，我們會繼續努力的。」

▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）

此外，柯震東今（15）日傳出與舒華緋聞，雖然在網路上引起熱議，但他心情似乎沒受到影響，反而加碼曬出與王柏傑、楊銘威一起拜三太子後，一起「燒金紙」的畫面，還開心寫下「旺旺」，對於緋聞他的經紀公司表示「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」

▲王柏傑帶柯震東、楊銘威拜三太子。（圖／翻攝自IG）