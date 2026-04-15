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柯震東被爆秘戀舒華1年半！限動發「3把火」洩心聲　經紀人傻眼回應

記者蕭采薇／台北報導

柯震東與韓國大勢女團I-DLE台灣籍成員舒華緋聞傳了1年半，近日更被週刊爆料兩人疑似「秘戀中」，且女方已見過男方家長，更獲得柯媽「大方有家教」的稱讚。對此，柯震東在新聞曝光後，在限動發出「三把火」，經紀人也回應：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」

▲柯震東、舒華。

▲柯震東和舒華被爆秘戀一年半。（圖／翻攝自柯震東、舒華IG）

限動發「3把火」！無聲抗議莫名爆料

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就在經紀公司火速出面撇清戀情後，柯震東本人似乎也對這突如其來的爆料感到相當無奈。他隨後在個人IG的限時動態上，PO出「3把火」的表情符號，疑似是在對「莫名消息」表達無言與火大的抗議心聲。不過，由於柯震東近期已經排定將出席公開活動，屆時勢必將再度成為現場媒體追問的焦點。

▲柯震東限動。（圖／翻攝自柯震東IG）

▲柯震東限動，在神明面前發出「三把火」。（圖／翻攝自柯震東IG）

2年前慶生同框洩端倪！「3符號」曾掀起出征風波

回顧兩人緋聞的源頭，可追溯至2024年的夏天。當時舒華結束台灣活動後，驚喜現身柯震東的慶生聚會，同場的還有陶晶瑩、李李仁、賈靜雯等圈內大咖，讓看似毫無交集的兩人首次在檯面上有了連結。

隨後一個月，舒華在IG曬出美照並引用歌曲《Klaxon》歌詞寫下「Hey~ i love you」，柯震東在底下留言三個「閉眼微笑」的表情符號，瞬間引發網友暴動與韓媒關注。然而此舉卻引發部分粉絲反彈與洗版出征，柯震東事後不僅火速刪除留言，也無奈致歉表示：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

▲柯震東生日趴上和舒華同框。（圖／翻攝自柯震東Threads）

週刊爆已見家長！傳柯媽私下讚「大方有家教」

儘管當時雙方皆未承認戀情，舒華所屬的Cube娛樂也曾出面表示「傳聞並無事實根據」，但近日週刊再度爆料，指出兩人感情穩定，舒華甚至已進入柯家大門見過長輩。

據傳柯媽在親友聚會上，毫不避諱地提及舒華，並盛讚她落落大方又有家教。隨著舒華近期與台灣的緣分越來越深，頻繁返台參與綜藝與電影拍攝，兩人的互動與感情狀態也成為話題。

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柯震東舒華

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