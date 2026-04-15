艾莉絲移居海外N年「切換4聲道超流利」！自學法文1年⋯網：根本語言天才

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲近年淡出演藝圈，專心經營自創品牌和照顧家庭。最近格外掀起討論的是，她難得開啟四聲道拍攝影片，「很多人在說，當你在講不同語言的時候，就會轉換成不一樣的性格，不知道這是不是真的？所以今天我要來試看看講我會的四種語言，你們來聽聽看是不是像四個不一樣的人在跟你們說話呢？」

▲艾莉絲移居海外多年。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



[廣告]請繼續往下閱讀...

除了母語中文，目前定居倫敦的艾莉絲，英文已成為她交友、工作會大量使用的語言。她的咬字清晰，特別是在尾音與連音的處理上十分純熟，顯見她長期說英文的深厚功底。

▲▼英文是艾莉絲現在最常使用的語言。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



在巴黎生活過四年、自學法文一年、甚至在當地創立個人品牌的艾莉絲，法語節奏感抓得相當準確，發音也有盡力展現出法語特有的鼻腔音與優雅語調。

▲▼艾莉絲自學1年法文。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



至於日語，艾莉絲透露當時每天都會在日本學校投入八小時學習，包括單字、文法和寫作等，「那時我正在參加日語能力考試二級。」雖然她覺得自己講日文時，語氣聽起來會比較可愛，但她的咬字仍顯然非常清晰有力，吸引大批粉絲留言直誇：「好厲害」、「太強了」、「根本語言天才！」

▲▼艾莉絲以前每天都會在日本學校投入八小時學習。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

