曹雅雯又夢到已故父親　溫馨喊話「記得來看內」

記者葉文正／台北報導

台語歌后曹雅雯近期因身材爆瘦引發熱議，她宣傳6月6日即將在高雄流行音樂中心舉辦的《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會強調自己「都有正常吃飯」，靠著「硬吃宵夜」恢復體重，也溫馨喊話已故父親要來看演唱會，她說夢到的爸爸都是在笑，讓她放心不少。

▲曹雅雯夢見已故父親。（圖／年代提供）



面對六月演出，曹雅開始為即將到來的音樂會做準備，她透露將演唱6首鄧麗君經典作品，並分享過往在東南亞演出時，幾乎都會被指定演唱鄧麗君代表曲目，其中《甜蜜蜜》因改編自印尼民謠，每每演出都能引發全場大合唱。而此次將與高雄市交響樂團合作，曹雅雯期待在舞台上以最真誠的嗓音，帶領觀眾走進那段熟悉的時光記憶。《但願人長久》音樂會預計於6月登場，被視為今年春季藝文活動中情感氛圍濃厚的演出之一，曹雅雯也希望能透過溫暖歌聲，回應一路以來支持與陪伴她的觀眾。

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▲曹雅雯即將在六月開唱。（圖／年代提供）

提及家人，與爸爸感情深厚的曹雅雯分享，前陣子曾夢見父親，雖然不記得夢中細節，但印象中爸爸始終是開心的模樣，「感覺他在那邊過得滿好的」，讓她心裡踏實不少。適逢6月即將迎來大型音樂會，她也不忘向父親喊話：「記得要來看餒！」笑說清明掃墓時就有特別叮嚀，希望重要時刻對方能「到場支持」。



曹雅雯2月份曾於社群平台發布洋芋片開箱影片，卻因體態爆瘦讓粉絲相當擔心，今她澄清只是角度問題，原意只想分享特別口味，殊不知焦點全在自己的身材上「反而沒有人在討論我的洋芋片，我很難過！」進而導致同天拍攝的另一部影片也不敢再發，就怕話題再次失焦。