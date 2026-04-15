女藝人突暈倒倒地不起！ 曾治豪「高一遭圍毆」被捅二刀醫發病危

記者葉文正／台北報導

由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請馬妞、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師－謝炳賢，分享藝人驚魂送醫事件簿！

▲曾治豪(左起)、蔡逸帆、陳怡婷、馬妞、嚴立婷、梁赫群與謝炳賢。（圖／民視）

馬妞回憶九年前清晨起床突發嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破 220，雖緊急送醫，但她為趕直播工作，不顧醫師住院勸告，血壓降至 150 便簽切結書強行出院，事後她心有餘悸，坦言當時隨時有心梗或中風風險，簡直是在玩命。

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▲陳怡婷。（圖／民視）

蔡逸帆當空服員時，曾因體力不支在機上廚房昏倒，整趟航程「躺著回台灣」。送醫後才知患有嚴重先天性心律不整，被醫生痛批「在玩命」，直到後來因婦科手術身體不堪負荷，才忍痛辭去空姐職務，結束這段驚險職涯。

▲蔡逸帆。（圖／民視）

曾治豪回憶高一時半夜外出宵夜喝豆漿，竟遭惡徒認錯人圍毆，他背部被捅刀、左手擋刀斷裂，現場血流如注，甚至被攔下的運將拒載，緊急送醫後，醫院連發兩張病危通知，驚險救回一命，這場「認錯人」的意外也成為他最深刻的陰影。

陳怡婷19歲時投入全部心力在準備《明日之星》歌唱比賽，卻在某次歌唱課時突發劇烈腹痛、臉色發白冒汗，送醫超音波檢查驚見「肚子裡都是血」，確診為黃體破裂。醫警告器官全泡在臟血中，隨時有休克風險，必須緊急開刀，所幸及時手術治療，才驚險從鬼門關前救回一命。

腦神經外科醫師－謝炳賢提醒很多人都以為身體會出狀況是突然發生的，但其實很多時候，都是長期累積的疲勞在抗議。像現在不少國人都有慢性疲勞的問題，每天忙工作、顧家庭、追行程，常常睡不飽、精神差，明明還沒做什麼事就覺得整個人沒電，久了身體當然容易亮紅燈。所以我們真的建議平常的作息要規律，飲食要均衡，身體才不會跟你抗議！