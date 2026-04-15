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温昇豪監製《整形過後》慘賠7000萬！　「股東李進良」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

温昇豪、林芯儀今（15）日出席「2026 HFA 客家時尚獎」，温昇豪升格製作人，去年自製新戲《整形過後》慘賠7000萬，總投資9000萬，回收2000萬，他表示「影集百分百虧錢，如果想做到一個品質，一定沒辦法回收，因為廣告都分流了，平台播出是對方制訂價錢，這是影視人大家面對的困境。」

▲▼温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

温昇豪雖然投資失利，但包含李進良在內的股東朋友都能理解，直言「高品質就必須砸錢，這就是試錯的過程，不可能每個案子都想賺錢，股東都是這麼覺得，價值比價格重要，除非走低價路線，那才能勉強餬口。」越挫越勇的温昇豪，目前繼續投入新的電影監製工作，資金也是上看8000萬到1億。

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▲▼温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

不過AI崛起正在改變行業生態，據温昇豪所知，台灣有廣告片是買男主角肖像授權去拍，他說「這個很難逆轉，我相信大家都會被AI取代，配音員也沒有工作，音檔出去AI就複製了。」面對趨勢，温昇豪應對方式是多涉獵不同產業，「我去了解很多公司，去買股票，你得跟著浪潮走，等於我參與這個產業其中，不要一直安逸在自己環境，因為我覺得未來90%都會被淘汰。」

▲▼温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

對此，温昇豪還是保持樂觀「我自己推估5年後，大家還是會感到疲憊，我們這行迷人之處，是人跟人之間互動，如果純粹是虛擬，感情投射不會那麼強烈，這幾年大家一定會瘋AI，對於我們這些軟體人只能等待，安然度過低潮期。」

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