温昇豪被問薛仕凌捲閃兵愣5秒！　認「過年合體吳慷仁」親曝他近況

記者黃庠棻／台北報導

由臺北市政府客家事務委員會指導、財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2026 HFA客家時尚獎」，4月15日於台北正式宣告起跑，找來温昇豪擔任活動大使，與歌手林芯儀一同接受媒體訪問，被問到各種時事話題都大方回答。

▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

温昇豪過去曾與薛仕凌合作台劇《茶金》，被問及近期雙方是否有聯繫，他愣了幾秒表示「最近比較少一點」，但有注意到對方近期的風波，至於是否感到震驚，他直言「這個就不予置評了，因為已經進入司法程序，所以也不好說什麼。」

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▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

高雄出身的温昇豪往年過年都會跟同鄉好友吳慷仁聚會，今年也不例外，雙方聊天話題也有聊到對方到大陸發展的心得，他直呼「滿好的，他一如既往地認真」，但並沒有深入了解好友「到底開不開心」，坦言「每個人有每個人立場」，至於好友有無跟他分享在大陸發展的困境，他則說道「還好，大家都成年人，他那麼優秀可以克服很多事情。」

▲温昇豪擔任客家時尚獎活動大使。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，邵雨薇是温昇豪大嫂的閨密，雙方私交甚篤，温昇豪過年也有跟邵雨薇、吳慷仁情侶檔聚會，對於吳慷仁新戲《危險關係》的片段，温昇豪在短影音有刷到，他笑說：「他很棒啊，一如既往的認真。」他也祝福對方前往大陸發展「工作嘛，逐水草而居，每個人有每個人的立場，我不方便多說什麼，就業環境確實要向上提升，讓演員有更多機會。」