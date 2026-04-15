遭群嘲咖位降級　阿嬌演《風聲》短劇搏翻身

▲阿嬌這一、兩年身材忽胖忽瘦，年初成功鏟肉恢復顏值，以極佳狀態接演短劇《風聲之雙生謎局》。（圖／翻攝自鍾欣潼IG）

圖文／鏡週刊

中國大陸的短劇浪潮正以驚人的速度搶食娛樂市場大餅，也吸引了不少昔日活躍於大銀幕的知名演員加盟。日前，諜戰經典《風聲》的短劇版《風聲之雙生謎局》正式官宣，港星鍾欣潼（阿嬌）現身演員陣容，引起演藝圈注意，而作品在原本內容外，更有「重生」與「魂穿」的獵奇設定，充滿了話題性。

《風聲》改編自麥家的同名諜戰小說，過去曾有電影、長劇及音樂劇等多種版本，此次短劇版由《長安十二時辰》導演曹盾監製，幕後更有《狂飆》的班底，近日海報曝光，焦點在女主角阿嬌身上，她要挑戰當年李冰冰的角色「李寧玉」。

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身材大暴走 覓生路

▲電影《風聲》由周迅（右）與李冰冰（左）兩位大花主演，口碑炸裂，李冰冰且憑本片於金馬封后。

海報中的阿嬌穩居C位，而電影中周迅飾演的「顧小夢」，在短劇版則由女星毛曉慧飾演，她演過《大奉打更人》，更是2018年版《神鵰俠侶》的小龍女。其餘男演員也多由資深長劇配角出任，對照2009年電影版的黃曉明飾演的日軍特務機關長角色，在短劇中由男星張天陽扮演，其餘男星還有張磊、那志東、王建新等，陣容乃一般短劇演員達不到的高度。

▲在改拍成短劇版的《風聲》中，阿嬌（右）扮演昔日李冰冰飾演的「李寧玉」，死後靈魂穿越至毛曉慧（左）飾演的「顧小夢」身上。（圖／翻攝自微博）

不過，阿嬌接演短劇在部分網友眼中仍被視為「咖位降級」。回首25年前，她與搭檔蔡卓妍（阿Sa）組成的Twins紅遍華語區，是一代青春偶像的代名詞，然而經歷過往不雅照風波與婚變陰霾，阿嬌的發展腳步顯然慢了阿Sa許多。

▲阿嬌（右）與阿Sa（左）合組的「Twins」，剛出道時青春無敵，吸引無數男女老幼，說是現象級的偶像也不為過。（圖／翻攝自優酷）

近年來阿嬌曾因身材走樣、接演粗製濫造的「網大」（網路大電影）而遭受非議，粉絲甚至察覺到經紀公司似乎有意讓她在中國大陸市場「自覓生路」。不過此次入局短劇，明著看好似降級，更大的可能是一舉翻身。

挑上李冰冰 戰演技

因為《風聲之雙生謎局》劇情大膽引入「重生」與「靈魂互換」元素，阿嬌飾演的李寧玉在犧牲後，靈魂竟穿越到顧小夢身上，她必須在從容理性的知識分子與驕縱張狂的諜報員之間切換，演技發揮空間極大，加上劇中流露的「百合」曖昧情愫，精準狙擊了短劇觀眾的重鹹口味。

▲阿嬌近幾年事業走得顛簸，她多次暴肥遭網友無情嘲笑也是原因。（圖／翻攝自優酷）

對比2009年電影版的主演現況，更顯出阿嬌此次演出的機會與挑戰，畢竟周迅已是華語影壇不可撼動的藝術標竿。李冰冰則憑該片拿下金馬獎影后，近年來成功轉身幕後，成為提拔趙麗穎等流量藝人的傳媒掌門人；而黃曉明與蘇有朋依舊是圈內重量級藝人。



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