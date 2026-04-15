結婚4月「陳晨威才曝隱藏技能」！炫：不要以為我只會棒球 辣妻秒吐槽

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威14日在社群網站分享與中信兄弟啦啦隊前成員啾啾（Julia）的私下對話，原本想向老婆炫耀自己有「做貼圖」的隱藏技能，卻因為畫面中的一樣食物被妻子吐槽，夫妻倆的逗趣互動閃瞎大批粉絲。

▲陳晨威和啾啾結婚4個月了。（圖／翻攝自Threads／c.c.w____98）



從對話截圖可以看到，啾啾詢問陳晨威休假是否有空一起逛街看寶寶的衣服，並提議慢慢準備待產包的東西。陳晨威答應後隨即回傳一張Q版的逛街購物貼圖，並自豪地跟老婆說：「不要以為我只會打棒球而已」，還嘴甜地說只要妻子希望他會做的，「我都做出來給妳看！」

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▲陳晨威本來想和啾啾炫耀自己還會做貼圖。（圖／翻攝自Threads／c.c.w____98）



當啾啾進一步詢問「做飯給我們吃會不會」時，陳晨威自信回應「做飯而已，小case」，並傳送一張自己化身大廚、正在帥氣翻鍋的化貼圖。雖然貼圖被大讚「有夠愛」，但老婆隨即話鋒一轉直言「我不喜歡吃紅蘿蔔」，直接吐槽貼圖砧板上的紅蘿蔔，讓他頓時無言以對。

▲陳晨威下秒馬上被啾啾吐槽。（圖／翻攝自Threads／c.c.w____98）



最後，陳晨威決定PO文詢問廣大網友：「想說我要炫耀我是會做貼圖的男人，結果被一根紅蘿蔔給⋯⋯所以紅蘿蔔該不該吃？」除了展現他疼妻的一面，也讓大眾見識到他的隱藏技能，粉絲看了都紛紛留言直呼：「我的眼睛怎麼只看得到一片白」、「都不知道陳98談戀愛是這樣的」、「請問哪裡有紅蘿蔔？有人有看到嗎？」

▲啾啾進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Threads／juliaaa.49）